WSWS: Германия готовится к открытому конфликту с США

28 марта 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Германия желает ввязаться в спор за передел мира, пишет WSWS Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS. «Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты . Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что США заинтересованы в распаде Евросоюза (ЕС), так как это будет означать для Вашингтона устранение экономического конкурента. США заинтересовано использовать Европу для ведения войны с Россией, передает RT.

Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS. «Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что США заинтересованы в распаде Евросоюза (ЕС), так как это будет означать для Вашингтона устранение экономического конкурента. США заинтересовано использовать Европу для ведения войны с Россией, передает RT.