WSWS: Германия готовится к открытому конфликту с США

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, солдат, наемник, stock
Германия желает ввязаться в спор за передел мира, пишет WSWS Фото:

Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS.

«Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что США заинтересованы в распаде Евросоюза (ЕС), так как это будет означать для Вашингтона устранение экономического конкурента. США заинтересовано использовать Европу для ведения войны с Россией, передает RT.

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Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS. «Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что США заинтересованы в распаде Евросоюза (ЕС), так как это будет означать для Вашингтона устранение экономического конкурента. США заинтересовано использовать Европу для ведения войны с Россией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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