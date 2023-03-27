Уголовные дела задержанных ФСБ высокопоставленных челябинских медиков ушли в суд

Судья Эдуард Хажеев уже ознакомился с материалами дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовные дела в отношении бывшего главного врача Кунашакской центральной районной больницы (Челябинская область) Рината Рахматуллина и его заместителя Ильи Муллаярова, задержанных ФСБ по обвинению в незаконном получении ковидных выплат, отправили в суд. Информация появилась в базе данных суда.

«Дело поступило в суд и было зарегистрировано 27 марта. В этот же день его передали судье Эдуарду Хажееву», — указано в базе данных Кунашакского районного суда.

Вместе с Рахматуллиным и Муллаяровым по делу проходит Ирина Закирова, являющаяся завполиклиникой районной больницы. Согласно открытым источникам в интернете, в 2010 году она была выбрана в Совет депутатов Кунашакского сельского поселения. Через десять лет она успешно баллотировалась от партии «Единая Россия» в районное собрание депутатов.

По данным сервиса СБИС, исполняющим обязанности главврача с июля 2022 года назначена жена Муллаярова — Полина Леонидовна. Ранее этот пост занимал Рахматуллин. Но, по данным URA.RU, после возбуждения уголовного дела он уволился. Новым местом работы для него стала Каслинская районная больница. Там его приняли на должность заместителя главврача.

Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении незаконных выплат в период пандемии коронавируса. В течении следующих нескольких недель по тем же статьям были задержаны его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Муллаярова отправили под домашний арест. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Челябинской области.