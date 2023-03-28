Выставка продлится до 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия — Моя история» вспомнят заслуги героев спецоперации на Украине. В их честь открылась выставка «Герои спецоперации», которая расскажет горожанам о подвигах тех, кто находится на фронте. Все работы выполнены в жанре комикса и демонстрируются на больших экранах. На презентации проекта побывал корреспондент URA.RU.

«Уже сегодня нужно формировать образ героя для того, чтобы ребята понимали, что важны не комические супергерои. Сегодня история показывает, что герои спецоперации — это люди, которые живут среди нас», — заявила начальник отдела воспитания, патриотических проектов и программ Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука. По ее мнению, запечатленные подвиги участников СВО не позволят в дальнейшем фальсифицировать историю, чего так добивается западное общество.

Всего на выставке представлено 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории бойцов. Некоторые из них награждены посмертно, некоторые живы до сих пор. Кроме этого, посетителей встречают стенды, где показаны хорологические цепочки военных событий последнего года, а также экран с роликом, на котором президент России Владимир Путин объявляет о начале СВО.

Особое внимание авторы экспозиции уделили подвигу полковника Андрея Фроленкова, чье подразделение заняло Чернобыльскую АЭС без боя, легендарного комбата Владимира Жоги, который погиб в Волновахе, когда помогал обеспечивать выход из города мирным жителям. Также не забыли и о летчике-истребителе майоре Викторе Дудине, который обнаружил украинский истребитель Су-27 и с первого раза уничтожил его. Все комиксы созданы в рамках сотрудничества музея, университет «Синергия» и российского общество «Знание».

В 2023-2024 информационную составляющую выставки могут интегрировать в школы: графические новеллы будут показывать на классных часах и открытых уроках. Пока же посетить выставку можно до 15 апреля.

Российская армия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин для денацификации и демилитаризации Украины.