Минобороны РФ показало подвиг первого летчика-героя на Украине. Видео

20 марта 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Летчик Су-35 проявил героизм, сообщили в Минобороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России показали видео с подвигом летчика-истребителя майора Виктора Дудина, в ходе спецоперации на Украине ему впервые присвоили звания Героя России. Российские летчики уничтожили украинский Су-27. Летчик-истребитель майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя России за мужество. Он стал первым летчиком с таким званием, сообщает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Дудин обнаружил украинский истребитель Су-27 и с первого раза уничтожил самолет вооруженных сил Украины. Также к награде представили летчика-истребителя старшего лейтенанта Ивана Перепелкина, который обнаружил в воздухе два украинских самолета Су-27 и уничтожил их. Российские истребители Су-35 нашли и уничтожили средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. В результате этого им удалось завоевать полное господство в воздухе. Российская армия проводит на Украине спецоперацию. Такое решение 24 февраля принял президент РФ Владимир Путин для денацификации и демилитаризации Украины. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны России показали видео с подвигом летчика-истребителя майора Виктора Дудина, в ходе спецоперации на Украине ему впервые присвоили звания Героя России. Российские летчики уничтожили украинский Су-27. Летчик-истребитель майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя России за мужество. Он стал первым летчиком с таким званием, сообщает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Дудин обнаружил украинский истребитель Су-27 и с первого раза уничтожил самолет вооруженных сил Украины. Также к награде представили летчика-истребителя старшего лейтенанта Ивана Перепелкина, который обнаружил в воздухе два украинских самолета Су-27 и уничтожил их. Российские истребители Су-35 нашли и уничтожили средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. В результате этого им удалось завоевать полное господство в воздухе. Российская армия проводит на Украине спецоперацию. Такое решение 24 февраля принял президент РФ Владимир Путин для денацификации и демилитаризации Украины. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин.