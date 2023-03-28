28 марта 2023

Шеф полиции раскрыл, сколько свердловчан поймали на критике СВО

Начальник ГУ МВД: суды в Свердловской области рассматривают девять дел о дискредитации ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Мешкова перед депутатами заксо. Екатеринбург
Александр Мешков признал, что высказываний против армии становится все меньше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В судах Свердловской области в настоящий момент находятся девять уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ, но пока ни по одному из них приговор не вступил в силу. Об этом на заседании заксобрания заявил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков, отвечая на вопрос депутата Алексея Коробейникова, передает корреспондент URA.RU.

«Пока у нас приговоров [о дискредитации], вступивших в силу, нет. В судах на рассмотрении находятся девять уголовных дел. Понятно, что основной вид — это размещение в интернете разных высказываний. Скажу откровенно, по некоторым нашим материалам не увидели составов [преступления]. В последние месяцы такие случаи сократились в разы. К сожалению, они были на первоначальном этапе, летом и когда началась частичная мобилизация», — ответил Мешков Коробейникову.

Шеф полиции признал, что, по данным его ведомства, на критикующих спецоперацию свердловчан оказывается «влияние извне». Он напомнил недавнее дело пенсионерки из Нижнего Тагила, которая пыталась поджечь военкомат: «Мы сейчас разбираемся. [Распространяется версия, что] якобы мошенники ее [подстрекали]… Ну, на самом деле мы думаем, что там немного другое — опять [влияние] извне».

Один из самых резонансных процессов о дискредитации армии — уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). 28 марта центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего политика. По статье 280.3 УК РФ Ройзману грозит до трех лет колонии.

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В судах Свердловской области в настоящий момент находятся девять уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ, но пока ни по одному из них приговор не вступил в силу. Об этом на заседании заксобрания заявил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков, отвечая на вопрос депутата Алексея Коробейникова, передает корреспондент URA.RU. «Пока у нас приговоров [о дискредитации], вступивших в силу, нет. В судах на рассмотрении находятся девять уголовных дел. Понятно, что основной вид — это размещение в интернете разных высказываний. Скажу откровенно, по некоторым нашим материалам не увидели составов [преступления]. В последние месяцы такие случаи сократились в разы. К сожалению, они были на первоначальном этапе, летом и когда началась частичная мобилизация», — ответил Мешков Коробейникову. Шеф полиции признал, что, по данным его ведомства, на критикующих спецоперацию свердловчан оказывается «влияние извне». Он напомнил недавнее дело пенсионерки из Нижнего Тагила, которая пыталась поджечь военкомат: «Мы сейчас разбираемся. [Распространяется версия, что] якобы мошенники ее [подстрекали]… Ну, на самом деле мы думаем, что там немного другое — опять [влияние] извне». Один из самых резонансных процессов о дискредитации армии — уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). 28 марта центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего политика. По статье 280.3 УК РФ Ройзману грозит до трех лет колонии.
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