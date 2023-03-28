28 марта 2023

Адвокаты главы оборонного завода Гайсина просят отпустить его под залог

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Адвокаты уточнили, что во время домашнего ареста обвиненный не допускал нарушений Фото:

Адвокаты гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малика Гайсина, арестованного за обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, просят отпустить его под залог. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Прошу приобщить ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога», — сообщил защитник Гайсина. Адвокаты уточнили, что во время домашнего ареста обвиненный не допускал нарушений.

Малик Гайсин проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество.

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Адвокаты гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малика Гайсина, арестованного за обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, просят отпустить его под залог. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Прошу приобщить ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога», — сообщил защитник Гайсина. Адвокаты уточнили, что во время домашнего ареста обвиненный не допускал нарушений. Малик Гайсин проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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