Адвокаты главы оборонного завода Гайсина просят отпустить его под залог

Адвокаты гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малика Гайсина, арестованного за обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, просят отпустить его под залог. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.
«Прошу приобщить ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога», — сообщил защитник Гайсина. Адвокаты уточнили, что во время домашнего ареста обвиненный не допускал нарушений.
Малик Гайсин проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество.
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