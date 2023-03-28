Пермские ботаники раскрыли секрет выращивания арбузов на Урале

Арбуз на пермской грядке — реальность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае на собственном приусадебном участке возможно вырастить спелый арбуз. Как правильно получить из семени росток, а главное какой сорт выбрать, рассказали в ботаническом саду Соликамска.

«Необходимо выбирать раннеспелые районированные сорта, у которых короткий вегетационный период — 70-90 дней. Семена можно замочить на сутки в теплой воде, чтобы они набухли. А можно прорастить — завернуть их во влажную ткань и убрать в теплое место», — делятся ботаники секретом в социальных сетях. Как только из семян проклюнутся корешки, их можно высаживать.

Специалисты предупреждают, что арбузы трудно приживаются на новом месте, поэтому их корни лучше лишний раз не беспокоить. Так что высаживать семена надо в индивидуальный стаканчик глубиной 10 см, в котором арбуз будет расти до переезда на грядку.