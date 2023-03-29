Здание площадью 2 797 квадратных метров обойдется покупателю в 150 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на улице Энтузиастов продается здание площадью 2 797 квадратных метров за 150 млн рублей. Кроме того, в стоимость включен земельный участок 2 286 квадратных метров. Информация об этом появилась 29 марта на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продается отдельно стоящее трехэтажное здание по улице Энтузиастов, дом 12А. За 150 млн рублей предлагается купить помещение площадью 2 797 квадратных метров, земельный участок — 1 615 квадратных метров в собственности и 671 квадратных метров в долгосрочной аренде», — сообщается на сайте Avito.

В описании объекта указано, что в здании проведены все коммуникации, кондиционирование, система оповещения, пожарная и охранная сигнализация. Есть собственная парковка. Помещения подойдут для офиса, банка, медицинского центра. Лифт обслуживает все этажи, в том числе цокольный.

Рядом со зданием есть большая парковка Фото: сервис Avito

В стоимость включен прилегающий земельный участок площадью 2 286 квадратных метров Фото: сервис Avito