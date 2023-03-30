Мэр Екатеринбурга отчитал зама за мем про грязь

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Флешмоб "Екатеринбург- Чистый город". Екатеринбург
Алексей Орлов также заявил, что в целом доволен остановкой на улицах сейчас Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитал своего зама Алексея Бубнова, посоветовавшего горожанам не носить белую обувь из-за весенней грязи. Об этом градоначальник рассказал URA.RU.

Как писало URA.RU, 23 марта Бубнов, оправдываясь за плохую уборку, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Фраза тут же стала мемом, и обсуждалась не только в медиа и соцсетях, но и среди чиновников. Коллеги Бубнова сочли его слова недопустимыми.

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Орлова информволна застала в отпуске. «[Как отреагировал на слова Бубнова?] С недоумением, потому что это не дело», — признался Орлов. Телефонный разговор с заместителем он описал так: «Надо думать, что говоришь. Мы боремся за чистоту, а ты предлагаешь обувь менять. Это неправильно».

Сегодня Орлов присоединился к флешмобу «За чистый Екатеринбург», который по согласованию с шефом организовали некоторые сотрудники мэрии — чтобы потроллить Бубнова и призвать его к работе. В акции на улице Вайнера участвовали десятки молодых людей.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитал своего зама Алексея Бубнова, посоветовавшего горожанам не носить белую обувь из-за весенней грязи. Об этом градоначальник рассказал URA.RU. Как писало URA.RU, 23 марта Бубнов, оправдываясь за плохую уборку, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Фраза тут же стала мемом, и обсуждалась не только в медиа и соцсетях, но и среди чиновников. Коллеги Бубнова сочли его слова недопустимыми. Орлова информволна застала в отпуске. «[Как отреагировал на слова Бубнова?] С недоумением, потому что это не дело», — признался Орлов. Телефонный разговор с заместителем он описал так: «Надо думать, что говоришь. Мы боремся за чистоту, а ты предлагаешь обувь менять. Это неправильно». Сегодня Орлов присоединился к флешмобу «За чистый Екатеринбург», который по согласованию с шефом организовали некоторые сотрудники мэрии — чтобы потроллить Бубнова и призвать его к работе. В акции на улице Вайнера участвовали десятки молодых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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