Мэр Екатеринбурга отчитал зама за мем про грязь

30 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов также заявил, что в целом доволен остановкой на улицах сейчас Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитал своего зама Алексея Бубнова, посоветовавшего горожанам не носить белую обувь из-за весенней грязи. Об этом градоначальник рассказал URA.RU. Как писало URA.RU, 23 марта Бубнов, оправдываясь за плохую уборку, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Фраза тут же стала мемом, и обсуждалась не только в медиа и соцсетях, но и среди чиновников. Коллеги Бубнова сочли его слова недопустимыми. Новость по теме Коллеги публично троллят вице-мэра за грязь в Екатеринбурге: в центре города большой флешмоб. Фото Орлова информволна застала в отпуске. «[Как отреагировал на слова Бубнова?] С недоумением, потому что это не дело», — признался Орлов. Телефонный разговор с заместителем он описал так: «Надо думать, что говоришь. Мы боремся за чистоту, а ты предлагаешь обувь менять. Это неправильно». Сегодня Орлов присоединился к флешмобу «За чистый Екатеринбург», который по согласованию с шефом организовали некоторые сотрудники мэрии — чтобы потроллить Бубнова и призвать его к работе. В акции на улице Вайнера участвовали десятки молодых людей.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитал своего зама Алексея Бубнова, посоветовавшего горожанам не носить белую обувь из-за весенней грязи. Об этом градоначальник рассказал URA.RU. Как писало URA.RU, 23 марта Бубнов, оправдываясь за плохую уборку, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Фраза тут же стала мемом, и обсуждалась не только в медиа и соцсетях, но и среди чиновников. Коллеги Бубнова сочли его слова недопустимыми. Орлова информволна застала в отпуске. «[Как отреагировал на слова Бубнова?] С недоумением, потому что это не дело», — признался Орлов. Телефонный разговор с заместителем он описал так: «Надо думать, что говоришь. Мы боремся за чистоту, а ты предлагаешь обувь менять. Это неправильно». Сегодня Орлов присоединился к флешмобу «За чистый Екатеринбург», который по согласованию с шефом организовали некоторые сотрудники мэрии — чтобы потроллить Бубнова и призвать его к работе. В акции на улице Вайнера участвовали десятки молодых людей.