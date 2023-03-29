В Екатеринбурге на станции метрополитена «Площадь 1905 года» спасатели провели пожарные учения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колегов.
«Были проведены тренировочные пожарно-тактические учения на станции метро „Площадь 1905 года“. По замыслу произошло возгорание в одном из вагонов, где не смогли самостоятельно эвакуироваться два человека», — рассказал Сергей Колегов.
По словам спасателей, цели занятий достигнуты, общая оценка тренировки ликвидации происшествия на станции метро — удовлетворительно. В учениях приняло участие 42 огнеборца и семь пожарных машин.
Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта к станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Позднее оказалось, что там произошло короткое замыкание в вентиляционной камере, в результате ЧП никто не пострадал.
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