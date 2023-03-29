Челябинский оборонный завод выплатил сотрудникам за рацпредложения 1,3 млн рублей

Завод отметил усилия сотрудников в деле организации бережливого производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «НПО «Электромашина» из Челябинска, выпускающий оборудование оборонного назначения, по итогам 2022 года заплатил сотрудникам за рацпредложения 1,3 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, персонал помог сэкономить 15 млн рублей.

«По итогам 2022 года 55 специалистов получили премию на общую сумму 1,3 млн рублей за кайдзен-деятельность, то есть подачу рацпредложений. Внедрение инструментов бережливого производства на НПО „Электромашина“ позволило предприятию в 2022 году сэкономить 15 млн рублей», — отметили в НПО «Электромашина».

Сумма вознаграждения привязана к размеру экономического эффекта. Сотрудниками было подано 71 предложение по устранению потерь.

В 2022 году на предприятии внедрили систему 5С, которая повышает оптимальность труда более чем на 1100 рабочих местах основных цехов. В 2023 году системы внедрят на вспомогательных производствах. С этой целью сотрудников данных цехов в апреле обучат основам бережливого производства.