29 марта 2023

Челябинский оборонный завод выплатил сотрудникам за рацпредложения 1,3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, инженер, it-технологиии, электромашина, завод электромашина
Завод отметил усилия сотрудников в деле организации бережливого производства Фото:

Завод «НПО «Электромашина» из Челябинска, выпускающий оборудование оборонного назначения, по итогам 2022 года заплатил сотрудникам за рацпредложения 1,3 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, персонал помог сэкономить 15 млн рублей.

«По итогам 2022 года 55 специалистов получили премию на общую сумму 1,3 млн рублей за кайдзен-деятельность, то есть подачу рацпредложений. Внедрение инструментов бережливого производства на НПО „Электромашина“ позволило предприятию в 2022 году сэкономить 15 млн рублей», — отметили в НПО «Электромашина».

Сумма вознаграждения привязана к размеру экономического эффекта. Сотрудниками было подано 71 предложение по устранению потерь.

В 2022 году на предприятии внедрили систему 5С, которая повышает оптимальность труда более чем на 1100 рабочих местах основных цехов. В 2023 году системы внедрят на вспомогательных производствах. С этой целью сотрудников данных цехов в апреле обучат основам бережливого производства.

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Завод «НПО «Электромашина» из Челябинска, выпускающий оборудование оборонного назначения, по итогам 2022 года заплатил сотрудникам за рацпредложения 1,3 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, персонал помог сэкономить 15 млн рублей. «По итогам 2022 года 55 специалистов получили премию на общую сумму 1,3 млн рублей за кайдзен-деятельность, то есть подачу рацпредложений. Внедрение инструментов бережливого производства на НПО „Электромашина“ позволило предприятию в 2022 году сэкономить 15 млн рублей», — отметили в НПО «Электромашина». Сумма вознаграждения привязана к размеру экономического эффекта. Сотрудниками было подано 71 предложение по устранению потерь. В 2022 году на предприятии внедрили систему 5С, которая повышает оптимальность труда более чем на 1100 рабочих местах основных цехов. В 2023 году системы внедрят на вспомогательных производствах. С этой целью сотрудников данных цехов в апреле обучат основам бережливого производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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