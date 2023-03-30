В Чебаркульском гарнизоне увековечили память погибшего на СВО офицера. Фото

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Герои России. Глушков Константин, мурал. Челябинск, офицер, армия, военные, отдает честь, z знак, вс рф, zz
В гарнизоне установили памятную доску с изображением подполковника Алексея Кондрашева Фото:
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В Чебаркульском гарнизоне Челябинской области установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего в ходе СВО. Как сообщил депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин в социальных сетях, офицер служил в гарнизоне с 2007 года.

«Кондрашев служил Чебаркульском гарнизоне с 2007 года. С 2018 года командовал зенитно-ракетным дивизионом. 29 сентября прошлого года погиб в борьбе с фашизмом. Посмертно награжден орденом Мужества», — написал Вяткин в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что мемориальную доску с изображением военного изготовили мастера из Златоуста. В ближайшее время планируется выпуск переходящей награды, носящей имя офицера, для награждения лучшего подразделения зенитчиков по итогам года.

Память о бойцах, погибших в ходе СВО, челябинцы стали выражать в виде муралов на стенах домов. Так, например, в поселке Роза на стене дома, в котором проживал Тимур Ахметшин, появился рисунок с его изображением. Ахметшин погиб в начале октября, выполняя боевую задачу.

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В Чебаркульском гарнизоне Челябинской области установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего в ходе СВО. Как сообщил депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин в социальных сетях, офицер служил в гарнизоне с 2007 года. «Кондрашев служил Чебаркульском гарнизоне с 2007 года. С 2018 года командовал зенитно-ракетным дивизионом. 29 сентября прошлого года погиб в борьбе с фашизмом. Посмертно награжден орденом Мужества», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что мемориальную доску с изображением военного изготовили мастера из Златоуста. В ближайшее время планируется выпуск переходящей награды, носящей имя офицера, для награждения лучшего подразделения зенитчиков по итогам года. Память о бойцах, погибших в ходе СВО, челябинцы стали выражать в виде муралов на стенах домов. Так, например, в поселке Роза на стене дома, в котором проживал Тимур Ахметшин, появился рисунок с его изображением. Ахметшин погиб в начале октября, выполняя боевую задачу.
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