В Челябинской области для борьбы с пожарами увеличат группировку беспилотников

Новые беспилотники позволят координировать действия пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Челябинской области для борьбы с лесными пожарами в 2023 году планируют увеличить количество беспилотных летательных аппаратов. Об этом 30 марта на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил губернатор Алексей Текслер.

«Хотелось бы, чтобы при каждом серьезном пожаре у нас в регионе работали новые беспилотники. При необходимости будем укреплять группировку аппаратов. Потому что такой „взгляд сверху“ позволяет максимально эффективно координировать работу по тушению пожара», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что применение БПЛА в 2021 году при пожарах в Карталинском районе спасло бы от тяжелых последствий. По его словам, тогда новых беспилотников очень не хватило спецслужбам.

Всего для борьбы с пожарами сформирована группировка сил численностью свыше семи тысяч человек. Также на вооружении пожарных находится более двух тысяч единиц техники.

Пожароопасный сезон начнется в Челябинской области с 1 апреля. В некоторых муниципалитетах с 20 апреля. Подготовка к сезону началась 27 марта. Как заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, в ходе ее проведения отлажено взаимодействие между ответственными службами.