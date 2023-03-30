Появились фото с обыска задержанного за взятку свердловского главврача

Задержанный за взятку главврач Нижнетуринска хранил деньги в пакете для алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Медик хранил деньги в подарочных пакетах Фото:

Задержанный по подозрению в растрате и взяточничестве главврач Нижнетуринской больницы (Свердловская область) хранил деньги в подарочном пакете для алкоголя. В распоряжении URA.RU оказались фотографии, сделанные во время обыска ФСБ.

«Подозреваемый хранил деньги в подарочном пакете из-под алкоголя Они были обнаружены сотрудниками ФСБ во время обыска в его квартире», — пояснил агентству источник в силовых структурах.

Главврач нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве и растрате денег, выделенных учреждению в качестве субсидии на капремонт больничных корпусов. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. По сообщениям источников, медик сначала грубил силовикам, а потом заснул, сидя на стуле. Накануне он был на год дисквалифицирован судом как главврач, и отмечал это событие с друзьями в ресторане.

Подозреваемый был дерзок с силовиками
Подозреваемый был дерзок с силовиками
Фото:

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Задержанный по подозрению в растрате и взяточничестве главврач Нижнетуринской больницы (Свердловская область) хранил деньги в подарочном пакете для алкоголя. В распоряжении URA.RU оказались фотографии, сделанные во время обыска ФСБ. «Подозреваемый хранил деньги в подарочном пакете из-под алкоголя Они были обнаружены сотрудниками ФСБ во время обыска в его квартире», — пояснил агентству источник в силовых структурах. Главврач нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве и растрате денег, выделенных учреждению в качестве субсидии на капремонт больничных корпусов. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. По сообщениям источников, медик сначала грубил силовикам, а потом заснул, сидя на стуле. Накануне он был на год дисквалифицирован судом как главврач, и отмечал это событие с друзьями в ресторане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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