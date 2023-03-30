Появились фото с обыска задержанного за взятку свердловского главврача

Задержанный за взятку главврач Нижнетуринска хранил деньги в пакете для алкоголя

30 марта 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Медик хранил деньги в подарочных пакетах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задержанный по подозрению в растрате и взяточничестве главврач Нижнетуринской больницы (Свердловская область) хранил деньги в подарочном пакете для алкоголя. В распоряжении URA.RU оказались фотографии, сделанные во время обыска ФСБ. «Подозреваемый хранил деньги в подарочном пакете из-под алкоголя Они были обнаружены сотрудниками ФСБ во время обыска в его квартире», — пояснил агентству источник в силовых структурах. Главврач нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве и растрате денег, выделенных учреждению в качестве субсидии на капремонт больничных корпусов. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. По сообщениям источников, медик сначала грубил силовикам, а потом заснул, сидя на стуле. Накануне он был на год дисквалифицирован судом как главврач, и отмечал это событие с друзьями в ресторане. Подозреваемый был дерзок с силовиками Фото: читатель URA.RU

Задержанный по подозрению в растрате и взяточничестве главврач Нижнетуринской больницы (Свердловская область) хранил деньги в подарочном пакете для алкоголя. В распоряжении URA.RU оказались фотографии, сделанные во время обыска ФСБ. «Подозреваемый хранил деньги в подарочном пакете из-под алкоголя Они были обнаружены сотрудниками ФСБ во время обыска в его квартире», — пояснил агентству источник в силовых структурах. Главврач нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве и растрате денег, выделенных учреждению в качестве субсидии на капремонт больничных корпусов. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. По сообщениям источников, медик сначала грубил силовикам, а потом заснул, сидя на стуле. Накануне он был на год дисквалифицирован судом как главврач, и отмечал это событие с друзьями в ресторане.