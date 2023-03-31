Депутат ГД Альшевских: свердловские предприятия не дают покоя западным странам

31 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Оборонные предприятия Свердловской области очень интересуют западные страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области много стратегически важных предприятий, в том числе оборонного комплекса. И они не дают покоя западным странам. Таким мнением в контексте задержания американского журналиста в Екатеринбурге с URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «У нас даже на гербе написано, что Свердловская область — опорный край державы. Исторически сложилось так, что здесь много стратегически важных предприятий, в том числе оборонного комплекса. И они не дают покоя западным странам, особенно сейчас, в рамках проведения специальной военной операции. Поэтому то, что произошло (задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, — прим. URA.RU), у меня большого удивления не вызвало», — отметил Альшевских. Также он добавил, что это нередкая практика, когда западные шпионы приезжают в Россию под видом журналистов. Утром 30 марта стало известно о задержании в Екатеринбурге сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Позднее Центр общественных связей ФСБ официально сообщил, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну. Речь шла о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В Свердловской области много стратегически важных предприятий, в том числе оборонного комплекса. И они не дают покоя западным странам. Таким мнением в контексте задержания американского журналиста в Екатеринбурге с URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «У нас даже на гербе написано, что Свердловская область — опорный край державы. Исторически сложилось так, что здесь много стратегически важных предприятий, в том числе оборонного комплекса. И они не дают покоя западным странам, особенно сейчас, в рамках проведения специальной военной операции. Поэтому то, что произошло (задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, — прим. URA.RU), у меня большого удивления не вызвало», — отметил Альшевских. Также он добавил, что это нередкая практика, когда западные шпионы приезжают в Россию под видом журналистов. Утром 30 марта стало известно о задержании в Екатеринбурге сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Позднее Центр общественных связей ФСБ официально сообщил, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну. Речь шла о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.