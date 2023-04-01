В Свердловской области в ДТП с участием грузовика пострадали четыре человека. Фото

02 апреля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановичском районе (Свердловская область) около пяти часов утра произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и двух внедорожников. Пострадали четверо человек, двое из которых погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По данным инспекторов, 21-летний водитель автомобиля „УАЗ“ допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем „Камаз“ с полуприцепом, под управлением 58-летнего водителя. После удара грузовик потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем „Форд“, следовавшим за „Уаз“» В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Уаз» погибли, двое участников движения в «Форд» с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ Богдановича, — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте происшествия инспекторами ДПС и следователем проведены процессуальные действия. Установлены личности участников ДТП. По результатам проведенного медосвидетельствования на месте столкновения водитель «Камаз» был трезв, в отношении остальных двух водителей назначены экспертизы. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Свердловской области с пятью пострадавшими. В результате столкновения погибли два участника дорожного движения.

В Богдановичском районе (Свердловская область) около пяти часов утра произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и двух внедорожников. Пострадали четверо человек, двое из которых погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По данным инспекторов, 21-летний водитель автомобиля „УАЗ“ допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем „Камаз“ с полуприцепом, под управлением 58-летнего водителя. После удара грузовик потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем „Форд“, следовавшим за „Уаз“» В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Уаз» погибли, двое участников движения в «Форд» с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ Богдановича, — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте происшествия инспекторами ДПС и следователем проведены процессуальные действия. Установлены личности участников ДТП. По результатам проведенного медосвидетельствования на месте столкновения водитель «Камаз» был трезв, в отношении остальных двух водителей назначены экспертизы. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Свердловской области с пятью пострадавшими. В результате столкновения погибли два участника дорожного движения.