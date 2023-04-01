В Богдановичском районе (Свердловская область) около пяти часов утра произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и двух внедорожников. Пострадали четверо человек, двое из которых погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
«По данным инспекторов, 21-летний водитель автомобиля „УАЗ“ допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем „Камаз“ с полуприцепом, под управлением 58-летнего водителя. После удара грузовик потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем „Форд“, следовавшим за „Уаз“» В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Уаз» погибли, двое участников движения в «Форд» с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ Богдановича, — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия инспекторами ДПС и следователем проведены процессуальные действия. Установлены личности участников ДТП. По результатам проведенного медосвидетельствования на месте столкновения водитель «Камаз» был трезв, в отношении остальных двух водителей назначены экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Свердловской области с пятью пострадавшими. В результате столкновения погибли два участника дорожного движения.
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