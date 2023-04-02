На турнир, доверенный Екатеринбургу Путиным, ищут сотрудников

03 апреля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

На работу во Дворец водных видов спорта ищут шесть сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, активно занялся поиском сотрудников. Объявления с вакансиями появились на сайте поискового сервиса работы hh.ru. В настоящее время в организацию идет набор шести сотрудников на полную занятость: спасатель, старший администратор, специалист по связям с общественностью, администратор, менеджер и заведующий медицинским отделом. Требуемый опыт работы для каждой вакансии варьируется от одного года до шести лет. Объект находится в строящемся жилом микрорайоне Новокольцовский. Объявления появились 28 марта 2023 года. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Года российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, активно занялся поиском сотрудников. Объявления с вакансиями появились на сайте поискового сервиса работы hh.ru. В настоящее время в организацию идет набор шести сотрудников на полную занятость: спасатель, старший администратор, специалист по связям с общественностью, администратор, менеджер и заведующий медицинским отделом. Требуемый опыт работы для каждой вакансии варьируется от одного года до шести лет. Объект находится в строящемся жилом микрорайоне Новокольцовский. Объявления появились 28 марта 2023 года. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Года российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.