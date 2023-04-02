02 апреля 2023

На турнир, доверенный Екатеринбургу Путиным, ищут сотрудников

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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, дворец водных видов спорта, бассейн с дорожками
На работу во Дворец водных видов спорта ищут шесть сотрудников Фото:

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, активно занялся поиском сотрудников. Объявления с вакансиями появились на сайте поискового сервиса работы hh.ru.

В настоящее время в организацию идет набор шести сотрудников на полную занятость: спасатель, старший администратор, специалист по связям с общественностью, администратор, менеджер и заведующий медицинским отделом. Требуемый опыт работы для каждой вакансии варьируется от одного года до шести лет.

Объект находится в строящемся жилом микрорайоне Новокольцовский. Объявления появились 28 марта 2023 года.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Года российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.

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Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, активно занялся поиском сотрудников. Объявления с вакансиями появились на сайте поискового сервиса работы hh.ru. В настоящее время в организацию идет набор шести сотрудников на полную занятость: спасатель, старший администратор, специалист по связям с общественностью, администратор, менеджер и заведующий медицинским отделом. Требуемый опыт работы для каждой вакансии варьируется от одного года до шести лет. Объект находится в строящемся жилом микрорайоне Новокольцовский. Объявления появились 28 марта 2023 года. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Года российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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