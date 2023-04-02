На турнир, доверенный Екатеринбургу Путиным, ищут сотрудников

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, активно занялся поиском сотрудников. Объявления с вакансиями появились на сайте поискового сервиса работы hh.ru.
В настоящее время в организацию идет набор шести сотрудников на полную занятость: спасатель, старший администратор, специалист по связям с общественностью, администратор, менеджер и заведующий медицинским отделом. Требуемый опыт работы для каждой вакансии варьируется от одного года до шести лет.
Объект находится в строящемся жилом микрорайоне Новокольцовский. Объявления появились 28 марта 2023 года.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении Года российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.
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