В Челябинске среди автомобилей на «механике» по продажам лидирует Lada

04 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Модельный ряд Lada стал лидером в нескольких товарных категориях на рынке Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске среди онлайн-продаж автомобилей с механической коробкой передач лидирует Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «СберАвто», 53% машин на «механике» продаются новыми. «Абсолютным лидером среди новых автомобилей на „механике“ является отечественная Lada. Автомобили с механической коробкой передач составляют 73% от общего числа представленных к продаже авто», — отметили URA.RU в «СберАвто». Самыми популярными моделями Lada стали Granta, Niva Legend и Niva. Медианный ценник на приобретение новой машины с механической коробкой передач находится на уровне в 810 тысяч рублей. Среди подержанных авто на «механике» Lada также находится в лидерах: на автомобиль приходится 48% продаж. Доля автомобилей Chevrolet и Renault в реализации составляет по 6% от всех предложений, еще 5% приходится на Skoda. Машина с пробегом в среднем обойдется челябинцам в 680 тысяч. Лишь примерно четверть, 27%, образуют продажи автомобилей с автоматической коробкой передач. Из них 95% — машины с пробегом. Как выяснили аналитики, лидирует по количеству сделок здесь модельный ряд Kia (с долей в 14%). Следом идут Volkswagen (11%) и Hyundai (10%). Среди авто с автоматической коробкой чаще остальных приобретают Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. В среднем цена на подержанный автомобиль на «автомате» составляет 1,1 млн рублей. Специалисты «СберАвто» заметили, что среди немногочисленной группы новых машин с автоматической коробкой популярны модели Lada: Granta, Vesta и XRay. Медианный чек в данном сегменте равен 1,54 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске среди онлайн-продаж автомобилей с механической коробкой передач лидирует Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «СберАвто», 53% машин на «механике» продаются новыми. «Абсолютным лидером среди новых автомобилей на „механике“ является отечественная Lada. Автомобили с механической коробкой передач составляют 73% от общего числа представленных к продаже авто», — отметили URA.RU в «СберАвто». Самыми популярными моделями Lada стали Granta, Niva Legend и Niva. Медианный ценник на приобретение новой машины с механической коробкой передач находится на уровне в 810 тысяч рублей. Среди подержанных авто на «механике» Lada также находится в лидерах: на автомобиль приходится 48% продаж. Доля автомобилей Chevrolet и Renault в реализации составляет по 6% от всех предложений, еще 5% приходится на Skoda. Машина с пробегом в среднем обойдется челябинцам в 680 тысяч. Лишь примерно четверть, 27%, образуют продажи автомобилей с автоматической коробкой передач. Из них 95% — машины с пробегом. Как выяснили аналитики, лидирует по количеству сделок здесь модельный ряд Kia (с долей в 14%). Следом идут Volkswagen (11%) и Hyundai (10%). Среди авто с автоматической коробкой чаще остальных приобретают Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. В среднем цена на подержанный автомобиль на «автомате» составляет 1,1 млн рублей. Специалисты «СберАвто» заметили, что среди немногочисленной группы новых машин с автоматической коробкой популярны модели Lada: Granta, Vesta и XRay. Медианный чек в данном сегменте равен 1,54 млн рублей.