Под Екатеринбургом горят торфяники

В стороне Ново-Московского тракта тлеют торфяники
В стороне Ново-Московского тракта в Екатеринбурге горят торфяники. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«На Ново-Московском тракт горят торфяники. Запах гари стоит ужасный. Дышать невозможно. Пожарных на месте нет», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. На телефонный звонок журналиста никто не ответил.
Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам читателей агентства, горит сухая трава. Позже спасатели подняли дроны, чтобы тушение пожара проходило максимально эффективно.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.