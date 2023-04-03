Под Екатеринбургом горят торфяники

03 апреля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В стороне Ново-Московского тракта тлеют торфяники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В стороне Ново-Московского тракта в Екатеринбурге горят торфяники. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Ново-Московском тракт горят торфяники. Запах гари стоит ужасный. Дышать невозможно. Пожарных на месте нет», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. На телефонный звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам читателей агентства, горит сухая трава. Позже спасатели подняли дроны, чтобы тушение пожара проходило максимально эффективно.

В стороне Ново-Московского тракта в Екатеринбурге горят торфяники. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Ново-Московском тракт горят торфяники. Запах гари стоит ужасный. Дышать невозможно. Пожарных на месте нет», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. На телефонный звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам читателей агентства, горит сухая трава. Позже спасатели подняли дроны, чтобы тушение пожара проходило максимально эффективно.