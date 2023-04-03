Под Екатеринбургом горят торфяники

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
В стороне Ново-Московского тракта тлеют торфяники Фото:

В стороне Ново-Московского тракта в Екатеринбурге горят торфяники. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Ново-Московском тракт горят торфяники. Запах гари стоит ужасный. Дышать невозможно. Пожарных на месте нет», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. На телефонный звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам читателей агентства, горит сухая трава. Позже спасатели подняли дроны, чтобы тушение пожара проходило максимально эффективно.

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В стороне Ново-Московского тракта в Екатеринбурге горят торфяники. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Ново-Московском тракт горят торфяники. Запах гари стоит ужасный. Дышать невозможно. Пожарных на месте нет», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. На телефонный звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам читателей агентства, горит сухая трава. Позже спасатели подняли дроны, чтобы тушение пожара проходило максимально эффективно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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