03 апреля 2023

Солдат ВСУ заметили с пулеметами «Максим» времен Первой мировой войны. Видео

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Украинских солдат вновь заметили с пулеметами «Максим» столетней давности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием.

Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления.

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Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua». «Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием. Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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