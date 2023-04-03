Солдат ВСУ заметили с пулеметами «Максим» времен Первой мировой войны. Видео 04 апреля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 + Украинских солдат вновь заметили с пулеметами «Максим» столетней давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua». «Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием. Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления. Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua». «Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием. Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям