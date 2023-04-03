Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
«Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием.
Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Солдат Вооруженных сил Украины засняли с пулеметами «Максим», которые использовались еще во времена Первой мировой войны. Соответствующее видео приложил telegram-канал украинского издания «Страна.ua». «Украинские военные тянут за собой пулеметы „Максим“», — говорится в сообщении издания. Также сообщалось, что это не в первый раз, когда украинских бойцов замечают с таким оружием. Ранее уточнялось, что ВСУ используют пулеметы «Максим» из-за нехватки современного вооружения. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнял, что украинские силы начали экономить боеприпасы для наступления.