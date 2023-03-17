The Telegraph: ВСУ используют оружие столетней давности в районе Бахмута 18 марта 2023 в 01:49 Размер текста - 17 + ВСУ используют пулеметы «Максим» XIX века из-за дефицита современного вооружения, заявил украинский военный Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пулеметы «Максим» XIX века из-за дефицита современного вооружения в боях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом сообщил украинский военный. «Солдаты <…> стреляют из пулеметов „Максим“ на фоне нехватки современного оружия. Они ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной», — публикует слова военного издание The Telegraph . По словам собеседника издания, он часто видел пулемет «Максим» на стационарных позициях. Ранее URA.RU писало, что в зоне спецоперации на Украине активно используются дроны с обеих сторон конфликта. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Кроме того, источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции сообщил, что российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе. По информации источника, они способны поражать технику противника кумулятивными снарядами. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пулеметы «Максим» XIX века из-за дефицита современного вооружения в боях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом сообщил украинский военный. «Солдаты <…> стреляют из пулеметов „Максим“ на фоне нехватки современного оружия. Они ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной», — публикует слова военного издание The Telegraph. По словам собеседника издания, он часто видел пулемет «Максим» на стационарных позициях. Ранее URA.RU писало, что в зоне спецоперации на Украине активно используются дроны с обеих сторон конфликта. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Кроме того, источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции сообщил, что российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе. По информации источника, они способны поражать технику противника кумулятивными снарядами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям