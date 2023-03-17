The Telegraph: ВСУ используют оружие столетней давности в районе Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пулеметы «Максим» XIX века из-за дефицита современного вооружения в боях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом сообщил украинский военный.
«Солдаты <…> стреляют из пулеметов „Максим“ на фоне нехватки современного оружия. Они ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной», — публикует слова военного издание The Telegraph. По словам собеседника издания, он часто видел пулемет «Максим» на стационарных позициях.
Ранее URA.RU писало, что в зоне спецоперации на Украине активно используются дроны с обеих сторон конфликта. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия».
Кроме того, источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции сообщил, что российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе. По информации источника, они способны поражать технику противника кумулятивными снарядами.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пулеметы «Максим» XIX века из-за дефицита современного вооружения в боях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом сообщил украинский военный. «Солдаты <…> стреляют из пулеметов „Максим“ на фоне нехватки современного оружия. Они ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной», — публикует слова военного издание The Telegraph. По словам собеседника издания, он часто видел пулемет «Максим» на стационарных позициях. Ранее URA.RU писало, что в зоне спецоперации на Украине активно используются дроны с обеих сторон конфликта. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Кроме того, источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции сообщил, что российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе. По информации источника, они способны поражать технику противника кумулятивными снарядами.