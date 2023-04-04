Свердловчанин получил ожоги при пожаре в частном доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
Площадь пожара составила два квадратных метра Фото:

Житель поселка Богатенкова (Свердловская область) получил ожоги при пожаре в частном доме. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети.

«Примерно в 19:15 произошел пожар в деревне Богатенкова. Мужчина получил различные ожоги и был госпитализирован», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и две пожарные машины.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Житель поселка Богатенкова (Свердловская область) получил ожоги при пожаре в частном доме. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети. «Примерно в 19:15 произошел пожар в деревне Богатенкова. Мужчина получил различные ожоги и был госпитализирован», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и две пожарные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...