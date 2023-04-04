Площадь пожара составила два квадратных метра
Житель поселка Богатенкова (Свердловская область) получил ожоги при пожаре в частном доме. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети.
«Примерно в 19:15 произошел пожар в деревне Богатенкова. Мужчина получил различные ожоги и был госпитализирован», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и две пожарные машины.
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