Свердловчанин получил ожоги при пожаре в частном доме. Видео

04 апреля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила два квадратных метра Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Житель поселка Богатенкова (Свердловская область) получил ожоги при пожаре в частном доме. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети. «Примерно в 19:15 произошел пожар в деревне Богатенкова. Мужчина получил различные ожоги и был госпитализирован», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и две пожарные машины.

Житель поселка Богатенкова (Свердловская область) получил ожоги при пожаре в частном доме. Пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети. «Примерно в 19:15 произошел пожар в деревне Богатенкова. Мужчина получил различные ожоги и был госпитализирован», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и две пожарные машины.