В Каменске-Уральском пропал 62-летний мужчина. Фото

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Последний раз мужчину видели 4 апреля (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 62-летнего Галиуллу Шакирова. Об этом сообщили поисковики в соцсети.

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В какой одежде пропал мужчина — неизвестно», — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.

В качестве особых примет поисковики отмечают, что свердловчанин носит очки. Последний раз мужчину видели 4 апреля, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Галиуллу или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 606 98-87.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 62-летнего Галиуллу Шакирова. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В какой одежде пропал мужчина — неизвестно», — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. В качестве особых примет поисковики отмечают, что свердловчанин носит очки. Последний раз мужчину видели 4 апреля, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Галиуллу или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 606 98-87.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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