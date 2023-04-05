В Каменске-Уральском пропал 62-летний мужчина. Фото

05 апреля 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели 4 апреля (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 62-летнего Галиуллу Шакирова. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В какой одежде пропал мужчина — неизвестно», — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. В качестве особых примет поисковики отмечают, что свердловчанин носит очки. Последний раз мужчину видели 4 апреля, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Галиуллу или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 606 98-87. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 62-летнего Галиуллу Шакирова. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В какой одежде пропал мужчина — неизвестно», — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. В качестве особых примет поисковики отмечают, что свердловчанин носит очки. Последний раз мужчину видели 4 апреля, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Галиуллу или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 606 98-87.