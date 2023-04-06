Из Екатеринбурга вытеснили популярный сервис кикшеринга

Сервис кикшеринга Urent отказался размещать свои арендные самокаты в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом в своем telegram-канале заявили представители компании.
«К сожалению в этом сезоне в вашем городе сервис открываться не будет. Мы передали ваше пожелание руководству», — заявили подписчикам в Urent. При этом они подчеркнули, что могут вернуться в столицу Урала в следующем году.
В новом сезоне горожане смогут прокатиться лишь на самокатах двух сервисов: Whoosh и «Яндекс Go». Ранее предприниматель Сергей Рудич, который организовал кикшеринг, заявил, что в Ревде в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов.
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