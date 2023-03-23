В свердловском городе не будет услуги проката электросамокатов

В Ревде в этом году не будут сдавать в аренду электросамокаты

24 марта 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Этим летом ревдинцы останутся без кикшеринга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Об этом рассказал ревдинский предприниматель Сергей Рудич, который организовал кикшеринг (краткосрочная аренда самокатов — примечание URA.RU) в прошлом году. «Будем заниматься другими проектами. Если кто-то захочет в Ревде открыть прокат самокатов, то мы можем продать их», — цитирует предпринимателя telegram-канал «Ревдинский рабочий». Прокат электросамокатов в Ревде появился год назад. «Расставленные в разные частях города 12 самокатов позже находили в канавах и на мусорках, а один из аппаратов украли», — добавили в telegram-канале.

В Ревде (Свердловская область) в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Об этом рассказал ревдинский предприниматель Сергей Рудич, который организовал кикшеринг (краткосрочная аренда самокатов — примечание URA.RU) в прошлом году. «Будем заниматься другими проектами. Если кто-то захочет в Ревде открыть прокат самокатов, то мы можем продать их», — цитирует предпринимателя telegram-канал «Ревдинский рабочий». Прокат электросамокатов в Ревде появился год назад. «Расставленные в разные частях города 12 самокатов позже находили в канавах и на мусорках, а один из аппаратов украли», — добавили в telegram-канале.