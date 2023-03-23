23 марта 2023

В свердловском городе не будет услуги проката электросамокатов

В Ревде в этом году не будут сдавать в аренду электросамокаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Этим летом ревдинцы останутся без кикшеринга Фото:

В Ревде (Свердловская область) в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Об этом рассказал ревдинский предприниматель Сергей Рудич, который организовал кикшеринг (краткосрочная аренда самокатов — примечание URA.RU) в прошлом году.

«Будем заниматься другими проектами. Если кто-то захочет в Ревде открыть прокат самокатов, то мы можем продать их», — цитирует предпринимателя telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Прокат электросамокатов в Ревде появился год назад. «Расставленные в разные частях города 12 самокатов позже находили в канавах и на мусорках, а один из аппаратов украли», — добавили в telegram-канале.

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В Ревде (Свердловская область) в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Об этом рассказал ревдинский предприниматель Сергей Рудич, который организовал кикшеринг (краткосрочная аренда самокатов — примечание URA.RU) в прошлом году. «Будем заниматься другими проектами. Если кто-то захочет в Ревде открыть прокат самокатов, то мы можем продать их», — цитирует предпринимателя telegram-канал «Ревдинский рабочий». Прокат электросамокатов в Ревде появился год назад. «Расставленные в разные частях города 12 самокатов позже находили в канавах и на мусорках, а один из аппаратов украли», — добавили в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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