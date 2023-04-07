Свердловские фанаты уличили певицу МакSим в лицемерии

07 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

МакSим признавалась, что у нее была алкогольная зависимость, которая усилилась после ДТП в 2019 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фанаты, которые не попали на концерт певицы МакSим в Екатеринбурге из-за отмены тура, считают, что артистка отвратительно относится к поклонникам и врет о том, что у нее нет проблемы с алкоголем, как это было в 2019 году. Такими мнениями они делятся в обсуждениях группы, связанной с концертом, в соцсети «ВКонтакте». «Если вы фанаты, вы знаете, что у МакSим эта ситуация была уже в 2019 году, потом она заявила об алкогольной зависимости, ушла на длительный перерыв. Это отвратительное отношение к поклонникам. Больше никогда не куплю билет», — написала одна из фанаток. При этом другая половина поклонников встает за защиту артистки и говорит о том, что не стоит доверять слухам из желтой прессы. «Мы не знаем всех обстоятельств ее жизни, мы не держали свечку. Следовательно, и обвинять я лично ее ни в чем не могу. А если пришло разочарование, то пора менять кумира», — заявила другая любительница музыки МакSим. Ранее стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) отменила концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. До этого исполнительница сорвала концерты в Сочи и Твери. Зрители утверждали, что певица не попадала в ноты, выглядела замученной и пьяной. При этом в 2020 году МакSим признавалась, что у нее была алкогольная зависимость, которая усилилась после ДТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фанаты, которые не попали на концерт певицы МакSим в Екатеринбурге из-за отмены тура, считают, что артистка отвратительно относится к поклонникам и врет о том, что у нее нет проблемы с алкоголем, как это было в 2019 году. Такими мнениями они делятся в обсуждениях группы, связанной с концертом, в соцсети «ВКонтакте». «Если вы фанаты, вы знаете, что у МакSим эта ситуация была уже в 2019 году, потом она заявила об алкогольной зависимости, ушла на длительный перерыв. Это отвратительное отношение к поклонникам. Больше никогда не куплю билет», — написала одна из фанаток. При этом другая половина поклонников встает за защиту артистки и говорит о том, что не стоит доверять слухам из желтой прессы. «Мы не знаем всех обстоятельств ее жизни, мы не держали свечку. Следовательно, и обвинять я лично ее ни в чем не могу. А если пришло разочарование, то пора менять кумира», — заявила другая любительница музыки МакSим. Ранее стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) отменила концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. До этого исполнительница сорвала концерты в Сочи и Твери. Зрители утверждали, что певица не попадала в ноты, выглядела замученной и пьяной. При этом в 2020 году МакSим признавалась, что у нее была алкогольная зависимость, которая усилилась после ДТП.