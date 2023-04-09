Пермяк, перевозивший детей в багажнике автомобиля, оштрафован на 3000 рублей

Пермяк посадил двоих детей в багажник автомобиля и поехал по городу Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Мужчину, который посадил детей в багажник автомобиля и возил по Перми, оштрафовали на три тысячи рублей. об этом сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю.

«В соцсетях было размещено видео, на котором водитель „ВАЗ 21144“ перевозит по Перми двоих детей в багажнике. В тот же день личность мужчины была установлена. Он был оштрафован на три тысячи рублей», — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что перевозил детей 61-летний пермяк. С нарушением мужчина полностью согласился.