10 апреля 2023

Челябинские аудиторы посчитают расходы на развитие сельского хозяйства региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Чебаркульский район. Челябинская область, трактор, поле, сельхозтехника, сельское хозяйство
КСП проверит траты на развитие агропромышленного комплекса Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет учет средств, затраченных на развитие сельского хозяйства в регионе за последние несколько лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, на данные расходы было предусмотрено свыше миллиарда рублей.

«Приступили к аудиту эффективности расходов на обеспечение агропромышленного комплекса семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием. По результатам будет дана оценка достижения значений целевых показателей, влияния механизмов госпрограммы на развитие отрасли АПК в части обеспечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что за период с 2020 по 2022 года на данные мероприятия предусмотрено свыше миллиарда рублей. В ходе мероприятия будет проведен анализ использования бюджетных ассигнований.

Ранее аудиторы приходили в минсельхоз региона. Предметом проверки был контроль расходов на развитие сельского хозяйства в регионе.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет учет средств, затраченных на развитие сельского хозяйства в регионе за последние несколько лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, на данные расходы было предусмотрено свыше миллиарда рублей. «Приступили к аудиту эффективности расходов на обеспечение агропромышленного комплекса семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием. По результатам будет дана оценка достижения значений целевых показателей, влияния механизмов госпрограммы на развитие отрасли АПК в части обеспечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что за период с 2020 по 2022 года на данные мероприятия предусмотрено свыше миллиарда рублей. В ходе мероприятия будет проведен анализ использования бюджетных ассигнований. Ранее аудиторы приходили в минсельхоз региона. Предметом проверки был контроль расходов на развитие сельского хозяйства в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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