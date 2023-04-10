Челябинские аудиторы посчитают расходы на развитие сельского хозяйства региона

КСП проверит траты на развитие агропромышленного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет учет средств, затраченных на развитие сельского хозяйства в регионе за последние несколько лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, на данные расходы было предусмотрено свыше миллиарда рублей.

«Приступили к аудиту эффективности расходов на обеспечение агропромышленного комплекса семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием. По результатам будет дана оценка достижения значений целевых показателей, влияния механизмов госпрограммы на развитие отрасли АПК в части обеспечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что за период с 2020 по 2022 года на данные мероприятия предусмотрено свыше миллиарда рублей. В ходе мероприятия будет проведен анализ использования бюджетных ассигнований.

Ранее аудиторы приходили в минсельхоз региона. Предметом проверки был контроль расходов на развитие сельского хозяйства в регионе.