02 апреля 2023
01 апреля 2023

Челябинские аудиторы пришли в минсельхоз региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Сотрудники КСП проверят использование бюджетных средств Фото:

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в минсельхоз региона. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, предметом проверки будет контроль использования бюджета на развитие сельского хозяйства.

«Предмет проверки: деятельность министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за период 2022 года составил 321 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что программа контрольных мероприятий состоит из нескольких пунктов. Среди них: анализ достижения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям. Также в перечень мероприятий входит проверка расходов на обеспечение выполнения функций министерства, проверка использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.

В конце февраля аудиторы проводили проверку деятельности министерства безопасности региона. Тогда проверялось использование бюджетных средств на обеспечение безопасности жителей региона.

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Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в минсельхоз региона. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, предметом проверки будет контроль использования бюджета на развитие сельского хозяйства. «Предмет проверки: деятельность министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за период 2022 года составил 321 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что программа контрольных мероприятий состоит из нескольких пунктов. Среди них: анализ достижения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям. Также в перечень мероприятий входит проверка расходов на обеспечение выполнения функций министерства, проверка использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства. В конце февраля аудиторы проводили проверку деятельности министерства безопасности региона. Тогда проверялось использование бюджетных средств на обеспечение безопасности жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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