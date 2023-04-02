Челябинские аудиторы пришли в минсельхоз региона

Сотрудники КСП проверят использование бюджетных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в минсельхоз региона. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, предметом проверки будет контроль использования бюджета на развитие сельского хозяйства.

«Предмет проверки: деятельность министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за период 2022 года составил 321 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что программа контрольных мероприятий состоит из нескольких пунктов. Среди них: анализ достижения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям. Также в перечень мероприятий входит проверка расходов на обеспечение выполнения функций министерства, проверка использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.

В конце февраля аудиторы проводили проверку деятельности министерства безопасности региона. Тогда проверялось использование бюджетных средств на обеспечение безопасности жителей региона.