11 апреля 2023

Свердловчане открыли сезон популярного в СССР весеннего лакомства

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, лето, березы, природа, березовая роща
Березовый сок появился с наступлением тепла Фото:

В свердловских лесах стартовал сезон сбора березового сока — весеннего лакомства, особенно популярного во времена СССР. В группе «Грибы Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» уральцы обсуждают, где уже появился необычный продукт.

«Есть сок в Сысерти, дня три уж пьем», — написала Ольга Журилина. «В Асбесте уже неделю пьем», — похвастался Иван Мальцев. «В Кедровке вчера и сегодня собирали, но еще плохо течет», — отметила Любовь Задровская. «Старотагильское направление, бежит отлично!» — заявила Татьяна Козлова.

Березовый сок считается полезным натуральным продуктом, в котором содержится много углеводов и микроэлементов. Особенно популярен напиток был в Советском Союзе — трехлитровые банки с ним красовались на каждом прилавке и стоили очень дешево. Березовый сок являлся одним из символов страны, о нем слагали песни, стихи и анекдоты.

Ранее россиян предупредили о возможной уголовной ответственности за сбор грибов из Красной книги. За уничтожение особо ценных растений и грибов грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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В свердловских лесах стартовал сезон сбора березового сока — весеннего лакомства, особенно популярного во времена СССР. В группе «Грибы Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» уральцы обсуждают, где уже появился необычный продукт. «Есть сок в Сысерти, дня три уж пьем», — написала Ольга Журилина. «В Асбесте уже неделю пьем», — похвастался Иван Мальцев. «В Кедровке вчера и сегодня собирали, но еще плохо течет», — отметила Любовь Задровская. «Старотагильское направление, бежит отлично!» — заявила Татьяна Козлова. Березовый сок считается полезным натуральным продуктом, в котором содержится много углеводов и микроэлементов. Особенно популярен напиток был в Советском Союзе — трехлитровые банки с ним красовались на каждом прилавке и стоили очень дешево. Березовый сок являлся одним из символов страны, о нем слагали песни, стихи и анекдоты. Ранее россиян предупредили о возможной уголовной ответственности за сбор грибов из Красной книги. За уничтожение особо ценных растений и грибов грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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