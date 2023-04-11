Свердловчане открыли сезон популярного в СССР весеннего лакомства

Березовый сок появился с наступлением тепла Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В свердловских лесах стартовал сезон сбора березового сока — весеннего лакомства, особенно популярного во времена СССР. В группе «Грибы Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» уральцы обсуждают, где уже появился необычный продукт.

«Есть сок в Сысерти, дня три уж пьем», — написала Ольга Журилина. «В Асбесте уже неделю пьем», — похвастался Иван Мальцев. «В Кедровке вчера и сегодня собирали, но еще плохо течет», — отметила Любовь Задровская. «Старотагильское направление, бежит отлично!» — заявила Татьяна Козлова.

Березовый сок считается полезным натуральным продуктом, в котором содержится много углеводов и микроэлементов. Особенно популярен напиток был в Советском Союзе — трехлитровые банки с ним красовались на каждом прилавке и стоили очень дешево. Березовый сок являлся одним из символов страны, о нем слагали песни, стихи и анекдоты.

Ранее россиян предупредили о возможной уголовной ответственности за сбор грибов из Красной книги. За уничтожение особо ценных растений и грибов грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.