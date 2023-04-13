После падения ребенка в колодец челябинского города возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по итогам проверки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После публикаций в СМИ о падении ребенка в канализационный колодец Кусы (Челябинская область) возбуждено уголовное дело. О том, что устанавливаются ответственные за безопасное использование колодца, URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В региональных СМИ опубликована информация о том, что в Кусе в открытый канализационный колодец упала пятилетняя девочка, получив ушибы. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и принадлежность объекта, а также должностные лица, которые должны были обеспечить безопасную эксплуатацию люка.

О падении пятилетней девочки в колодец сообщила ее мать. Женщина рассказала о сильном испуге ребенка и ушибах. В момент звонка URA.RU в мэрию Кусы и представителю «Горводоканала» специалистов на месте не оказалось.