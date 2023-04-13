Пермяки смогут посетить театры бесплатно

В Перми покажут спектакли-победители фестиваля «Театральное Приволжье», на которые попасть можно будет бесплатно. Все представления состоятся 19 и 20 апреля, сообщает официальный telegram-канал 300-летия Перми.
«В Пермь приедут спектакли-победители финала окружного фестиваля „Театральное Приволжье“. Посетить все спектакли можно бесплатно, но количество мест ограничено», — говорится в сообщении.
19 апреля в театре кукол покажут два спектакля: «Волшебные сны Апуша» труппы из Татарстана и «Слово о полку Игореве» от артистов Самарской области. В этот же день в краевом колледже искусств театр из Оренбургской области представит постановку «Игра любви и случая». 20 апреля показы пройдут в Театре-Театре. На большой сцене можно будет увидеть «Цветик-семицветик» коллектива из Марий Эл, а на Сцене-Молот — спектакль «Вдовы» из Самарской области.
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