Пермяки смогут посетить театры бесплатно

В Перми бесплатно покажут спектакли-победители фестиваля «Театральное Приволжье»

14 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Зрительный зал уже готовят к наплыву любителей театра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми покажут спектакли-победители фестиваля «Театральное Приволжье», на которые попасть можно будет бесплатно. Все представления состоятся 19 и 20 апреля, сообщает официальный telegram-канал 300-летия Перми. «В Пермь приедут спектакли-победители финала окружного фестиваля „Театральное Приволжье“. Посетить все спектакли можно бесплатно, но количество мест ограничено», — говорится в сообщении. 19 апреля в театре кукол покажут два спектакля: «Волшебные сны Апуша» труппы из Татарстана и «Слово о полку Игореве» от артистов Самарской области. В этот же день в краевом колледже искусств театр из Оренбургской области представит постановку «Игра любви и случая». 20 апреля показы пройдут в Театре-Театре. На большой сцене можно будет увидеть «Цветик-семицветик» коллектива из Марий Эл, а на Сцене-Молот — спектакль «Вдовы» из Самарской области.

В Перми покажут спектакли-победители фестиваля «Театральное Приволжье», на которые попасть можно будет бесплатно. Все представления состоятся 19 и 20 апреля, сообщает официальный telegram-канал 300-летия Перми. «В Пермь приедут спектакли-победители финала окружного фестиваля „Театральное Приволжье“. Посетить все спектакли можно бесплатно, но количество мест ограничено», — говорится в сообщении. 19 апреля в театре кукол покажут два спектакля: «Волшебные сны Апуша» труппы из Татарстана и «Слово о полку Игореве» от артистов Самарской области. В этот же день в краевом колледже искусств театр из Оренбургской области представит постановку «Игра любви и случая». 20 апреля показы пройдут в Театре-Театре. На большой сцене можно будет увидеть «Цветик-семицветик» коллектива из Марий Эл, а на Сцене-Молот — спектакль «Вдовы» из Самарской области.