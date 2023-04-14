Стелу откроют в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга решили выделиться на фоне 50 других российских городов, получивших от президента РФ Владимира Путина звание «Город трудовой доблести». Стела, которую возводят под окнами губернатора Евгения Куйвашева на ул. Николая Никонова, — самая высокая в стране: 42 метра. Об этом во время визита на объект рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Работы идут с опережением графика, мы полагаем, что знаковый для города объект будет открыт 22—23 июня — в эти дни по согласованию с администрацией президента [РФ] мы принимаем первый „Форум городов трудовой доблести“», — заявил Орлов.

По его словам, высота стелы 42 метра потому, что в 1942 году завершилась эвакуация промышленных предприятий на Урал — в частности, Свердловск. Рядом со стелой будут мультимедийный экран, а вокруг — благоустройство.

Звание «Город трудовой доблести» Екатеринбургу присвоили в 2020 году. Во всех городах, имеющих подобный статус, устанавливаются стела с гербом и текстом соответствующего указа президента РФ на постаменте.