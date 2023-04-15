15 апреля 2023

Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за обрушения потолка в свердловской квартире

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении потолка в квартире Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий в одной из квартир дома №27 по улице Свердлова в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. В ЧП никто не пострадал. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по этому происшествию.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий в одной из квартир дома №27 по улице Свердлова в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. В ЧП никто не пострадал. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по этому происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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