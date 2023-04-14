Свердловская прокуратура начала проверку после обрушения перекрытий в квартире. Фото

15 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения перекрытий в доме по улице Свердлова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытий в квартире на пятом этаже в жилом доме №27 по улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Силовики установят, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт данного дома. Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. По данным свердловской прокуратуры, пострадавших нет. После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место. Фото: telegram-канал «Прокуратура Свердловской области» Фото: telegram-канал «Прокуратура Свердловской области» Фото: telegram-канал «Прокуратура Свердловской области»

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытий в квартире на пятом этаже в жилом доме №27 по улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Силовики установят, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт данного дома. Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. По данным свердловской прокуратуры, пострадавших нет. После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место.