14 апреля 2023

Свердловская прокуратура начала проверку после обрушения перекрытий в квартире. Фото

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения перекрытий в доме по улице Свердлова Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытий в квартире на пятом этаже в жилом доме №27 по улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Силовики установят, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт данного дома.

Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. По данным свердловской прокуратуры, пострадавших нет. После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытий в квартире на пятом этаже в жилом доме №27 по улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Силовики установят, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт данного дома. Инцидент произошел ночью 15 апреля. В жилом доме на улице Свердлова, 1954-го года постройки, обрушились деревянные перекрытия и балки в одной из квартир шестого подъезда. По данным свердловской прокуратуры, пострадавших нет. После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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