В Екатеринбурге в квартире обрушились перекрытия

В Екатеринбурге в жилом доме №27 на улице Свердлова в одной из квартир обрушились балки перекрытия. В это время в жилище спали люди, которые лишь чудом не пострадали, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«В квартире на пятом этаже жилого дома №27 на улице Свердлова в 2.30 ночи рухнули балки перекрытия. Собственники лишь чудом не пострадали. На время они были вынуждены перебраться к родственникам», — уточнил собеседник агентства.
Восьмиэтажный дом был построен в 1954 году. Его обслуживает управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района». Там кратко подтвердили информацию о ЧП. «Люди не пострадали», — сказали в центральной диспетчерской службе. Силами УК будут проведены обследование и ремонт жилища.
Ранее в двухэтажке под Екатеринбургом обрушилась несущая стена с внешней стороны. Этот дом был построен в 1964 году.
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