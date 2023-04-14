14 апреля 2023

В Екатеринбурге в квартире обрушились перекрытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение стены жилого дома по адресу Байкальская, 37. Екатеринбург, жилой дом, стена, обрушение дома, улица байкальская37
После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в жилом доме №27 на улице Свердлова в одной из квартир обрушились балки перекрытия. В это время в жилище спали люди, которые лишь чудом не пострадали, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«В квартире на пятом этаже жилого дома №27 на улице Свердлова в 2.30 ночи рухнули балки перекрытия. Собственники лишь чудом не пострадали. На время они были вынуждены перебраться к родственникам», — уточнил собеседник агентства.

Восьмиэтажный дом был построен в 1954 году. Его обслуживает управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района». Там кратко подтвердили информацию о ЧП. «Люди не пострадали», — сказали в центральной диспетчерской службе. Силами УК будут проведены обследование и ремонт жилища.

Ранее в двухэтажке под Екатеринбургом обрушилась несущая стена с внешней стороны. Этот дом был построен в 1964 году.

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В Екатеринбурге в жилом доме №27 на улице Свердлова в одной из квартир обрушились балки перекрытия. В это время в жилище спали люди, которые лишь чудом не пострадали, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В квартире на пятом этаже жилого дома №27 на улице Свердлова в 2.30 ночи рухнули балки перекрытия. Собственники лишь чудом не пострадали. На время они были вынуждены перебраться к родственникам», — уточнил собеседник агентства. Восьмиэтажный дом был построен в 1954 году. Его обслуживает управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района». Там кратко подтвердили информацию о ЧП. «Люди не пострадали», — сказали в центральной диспетчерской службе. Силами УК будут проведены обследование и ремонт жилища. Ранее в двухэтажке под Екатеринбургом обрушилась несущая стена с внешней стороны. Этот дом был построен в 1964 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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