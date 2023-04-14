В Екатеринбурге в квартире обрушились перекрытия

15 апреля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

После ЧП жильцы квартиры переселились в безопасное место (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в жилом доме №27 на улице Свердлова в одной из квартир обрушились балки перекрытия. В это время в жилище спали люди, которые лишь чудом не пострадали, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В квартире на пятом этаже жилого дома №27 на улице Свердлова в 2.30 ночи рухнули балки перекрытия. Собственники лишь чудом не пострадали. На время они были вынуждены перебраться к родственникам», — уточнил собеседник агентства. Восьмиэтажный дом был построен в 1954 году. Его обслуживает управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района». Там кратко подтвердили информацию о ЧП. «Люди не пострадали», — сказали в центральной диспетчерской службе. Силами УК будут проведены обследование и ремонт жилища. Ранее в двухэтажке под Екатеринбургом обрушилась несущая стена с внешней стороны. Этот дом был построен в 1964 году.

В Екатеринбурге в жилом доме №27 на улице Свердлова в одной из квартир обрушились балки перекрытия. В это время в жилище спали люди, которые лишь чудом не пострадали, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В квартире на пятом этаже жилого дома №27 на улице Свердлова в 2.30 ночи рухнули балки перекрытия. Собственники лишь чудом не пострадали. На время они были вынуждены перебраться к родственникам», — уточнил собеседник агентства. Восьмиэтажный дом был построен в 1954 году. Его обслуживает управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района». Там кратко подтвердили информацию о ЧП. «Люди не пострадали», — сказали в центральной диспетчерской службе. Силами УК будут проведены обследование и ремонт жилища. Ранее в двухэтажке под Екатеринбургом обрушилась несущая стена с внешней стороны. Этот дом был построен в 1964 году.