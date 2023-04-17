Челябинские приставы за один рейд арестовали шесть автомобилей

Машины изъяли у должников с суммами 417 тысяч рублей и 240 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в рамках рейда «Дорожный пристав» за день арестовали шесть автомобилей. О том, что было выявлено более 40 машин должников, URA.RU 17 апреля рассказали в пресс-службе ФССП по региону.

«В минувшую пятницу всего выявлено более сорока автомобилей. У шестерых должников машины были арестованы, две — с изъятием», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Производство возбуждено на владелицу Mitsubishi Pajero. Женщина должна 417 тысяч рублей моральной ущерба за возмещение расходов на лечение ребенка. Toyota Avensis была изъята у мужчины с долгом 240 тысяч рублей по решению раздела имущества с бывшей супругой. Еще четыре арестованных машины оставлены хозяевам. Владельцы в течение десяти дней должны решить финансовые вопросы иначе машины будут проданы, а деньги отданы взыскателям.

Требования о явке к приставам получили 19 автомобилистов. Несколько человек погасили задолженности сразу, воспользовавшись платежными системами. На погашение в сумме было переведено 17 тысяч рублей. Один из водителей отправился в подразделение судебных приставов на общественном транспорте. Мужчина оплатил 50 тысяч рублей за коммунальные услуги только после того, как удостоверился в долге, вернувшись за автомобилем уже с квитанцией.