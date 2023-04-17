Челябинские приставы за один рейд арестовали шесть автомобилей

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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп, гибдд
Машины изъяли у должников с суммами 417 тысяч рублей и 240 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в рамках рейда «Дорожный пристав» за день арестовали шесть автомобилей. О том, что было выявлено более 40 машин должников, URA.RU 17 апреля рассказали в пресс-службе ФССП по региону.

«В минувшую пятницу всего выявлено более сорока автомобилей. У шестерых должников машины были арестованы, две — с изъятием», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Производство возбуждено на владелицу Mitsubishi Pajero. Женщина должна 417 тысяч рублей моральной ущерба за возмещение расходов на лечение ребенка. Toyota Avensis была изъята у мужчины с долгом 240 тысяч рублей по решению раздела имущества с бывшей супругой. Еще четыре арестованных машины оставлены хозяевам. Владельцы в течение десяти дней должны решить финансовые вопросы иначе машины будут проданы, а деньги отданы взыскателям.

Требования о явке к приставам получили 19 автомобилистов. Несколько человек погасили задолженности сразу, воспользовавшись платежными системами. На погашение в сумме было переведено 17 тысяч рублей. Один из водителей отправился в подразделение судебных приставов на общественном транспорте. Мужчина оплатил 50 тысяч рублей за коммунальные услуги только после того, как удостоверился в долге, вернувшись за автомобилем уже с квитанцией.

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В Челябинской области в рамках рейда «Дорожный пристав» за день арестовали шесть автомобилей. О том, что было выявлено более 40 машин должников, URA.RU 17 апреля рассказали в пресс-службе ФССП по региону. «В минувшую пятницу всего выявлено более сорока автомобилей. У шестерых должников машины были арестованы, две — с изъятием», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Производство возбуждено на владелицу Mitsubishi Pajero. Женщина должна 417 тысяч рублей моральной ущерба за возмещение расходов на лечение ребенка. Toyota Avensis была изъята у мужчины с долгом 240 тысяч рублей по решению раздела имущества с бывшей супругой. Еще четыре арестованных машины оставлены хозяевам. Владельцы в течение десяти дней должны решить финансовые вопросы иначе машины будут проданы, а деньги отданы взыскателям. Требования о явке к приставам получили 19 автомобилистов. Несколько человек погасили задолженности сразу, воспользовавшись платежными системами. На погашение в сумме было переведено 17 тысяч рублей. Один из водителей отправился в подразделение судебных приставов на общественном транспорте. Мужчина оплатил 50 тысяч рублей за коммунальные услуги только после того, как удостоверился в долге, вернувшись за автомобилем уже с квитанцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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