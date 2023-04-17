Екатеринбургская УК зовет девушек служить по контракту в ВС РФ. Скрин

17 апреля 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Сообщения с приглашением служить по контракту высылают на электронную почту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге управляющая компания «Альтернатива — Екатеринбург» отправляет сообщения девушкам с приглашением служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились читатели агентства. «Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Екатеринбург приглашает граждан России (иностранных граждан) поступить на военную службу по контракту ВС РФ. В период проведения специальной военной операции контракт может быть заключен на срок до одного года», — говорится в сообщении УК. Собравшимся служить по контракту предлагают денежное довольствие при нахождении в учебном центре от 30 до 75 тысячи рублей. Также прилагается и единовременная выплата в размере 195 тысячи рублей. Военнослужащим в зоне проведения СВО обещают зарплату от 195 до 445 тысячи рублей. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. В настоящее время ответ получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ. Девушек из Екатеринбурга приглашают служить в ВС РФ Скрин: читатель URA.RU

В Екатеринбурге управляющая компания «Альтернатива — Екатеринбург» отправляет сообщения девушкам с приглашением служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились читатели агентства. «Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Екатеринбург приглашает граждан России (иностранных граждан) поступить на военную службу по контракту ВС РФ. В период проведения специальной военной операции контракт может быть заключен на срок до одного года», — говорится в сообщении УК. Собравшимся служить по контракту предлагают денежное довольствие при нахождении в учебном центре от 30 до 75 тысячи рублей. Также прилагается и единовременная выплата в размере 195 тысячи рублей. Военнослужащим в зоне проведения СВО обещают зарплату от 195 до 445 тысячи рублей. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. В настоящее время ответ получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ.