В Екатеринбурге управляющая компания «Альтернатива — Екатеринбург» отправляет сообщения девушкам с приглашением служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились читатели агентства.
«Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Екатеринбург приглашает граждан России (иностранных граждан) поступить на военную службу по контракту ВС РФ. В период проведения специальной военной операции контракт может быть заключен на срок до одного года», — говорится в сообщении УК.
Собравшимся служить по контракту предлагают денежное довольствие при нахождении в учебном центре от 30 до 75 тысячи рублей. Также прилагается и единовременная выплата в размере 195 тысячи рублей. Военнослужащим в зоне проведения СВО обещают зарплату от 195 до 445 тысячи рублей.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. В настоящее время ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ.
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