Власти Москвы вербуют екатеринбуржцев в элитные войска. Фото

Екатеринбуржцы нашли листовки властей Москвы с приглашением на контрактную службу

17 апреля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Власти Москвы обещают контрактникам предоставить обмундирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ, сообщили читатели URA.RU. «Наша работа — родину защищать. Обратись в пункт отбора на военную службу по контракту города Москвы (улица Яблочкова, дом 5, строение 1)», — говорится в листовке, предоставленной читателем. Будущим контрактникам обещают полный комплект специального обмундирования. Для того чтобы пройти необходимые анализы, горожанам предлагают приехать в столицу. В листовке приводится ссылка на сайт правительства Москвы и телефон горячей линии, по которому могут обращаться добровольцы. Кроме этого, на листовке приводится высказывание разведчика Дениса Петранина, который пришел в военкомат по повестке и отправился защищать Россию. «Патриот — это тот, кто доказывает свои идеи не словом, а делом», — приводятся слова Петранина. URA.RU направило запрос специалистам по взаимодействию со СМИ правительства Москвы, на сайт которого ведет ссылка из листовки. Ответ на момент публикации не поступил. В Екатеринбурге также работает пункт обора на военную службу по контракту на улице Бакинских Комиссаров, 173. У приходящих требуют паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельства о браке и рождении детей и документ из налоговой. Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ, сообщили читатели URA.RU. «Наша работа — родину защищать. Обратись в пункт отбора на военную службу по контракту города Москвы (улица Яблочкова, дом 5, строение 1)», — говорится в листовке, предоставленной читателем. Будущим контрактникам обещают полный комплект специального обмундирования. Для того чтобы пройти необходимые анализы, горожанам предлагают приехать в столицу. В листовке приводится ссылка на сайт правительства Москвы и телефон горячей линии, по которому могут обращаться добровольцы. Кроме этого, на листовке приводится высказывание разведчика Дениса Петранина, который пришел в военкомат по повестке и отправился защищать Россию. «Патриот — это тот, кто доказывает свои идеи не словом, а делом», — приводятся слова Петранина. URA.RU направило запрос специалистам по взаимодействию со СМИ правительства Москвы, на сайт которого ведет ссылка из листовки. Ответ на момент публикации не поступил. В Екатеринбурге также работает пункт обора на военную службу по контракту на улице Бакинских Комиссаров, 173. У приходящих требуют паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельства о браке и рождении детей и документ из налоговой.