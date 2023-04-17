Власти Москвы вербуют екатеринбуржцев в элитные войска. Фото

Екатеринбуржцы нашли листовки властей Москвы с приглашением на контрактную службу
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Власти Москвы обещают контрактникам предоставить обмундирование Фото:

Екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ, сообщили читатели URA.RU.

«Наша работа — родину защищать. Обратись в пункт отбора на военную службу по контракту города Москвы (улица Яблочкова, дом 5, строение 1)», — говорится в листовке, предоставленной читателем.

Будущим контрактникам обещают полный комплект специального обмундирования. Для того чтобы пройти необходимые анализы, горожанам предлагают приехать в столицу. В листовке приводится ссылка на сайт правительства Москвы и телефон горячей линии, по которому могут обращаться добровольцы.

Кроме этого, на листовке приводится высказывание разведчика Дениса Петранина, который пришел в военкомат по повестке и отправился защищать Россию. «Патриот — это тот, кто доказывает свои идеи не словом, а делом», — приводятся слова Петранина.

URA.RU направило запрос специалистам по взаимодействию со СМИ правительства Москвы, на сайт которого ведет ссылка из листовки. Ответ на момент публикации не поступил.

В Екатеринбурге также работает пункт обора на военную службу по контракту на улице Бакинских Комиссаров, 173. У приходящих требуют паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельства о браке и рождении детей и документ из налоговой.

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Екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ, сообщили читатели URA.RU. «Наша работа — родину защищать. Обратись в пункт отбора на военную службу по контракту города Москвы (улица Яблочкова, дом 5, строение 1)», — говорится в листовке, предоставленной читателем. Будущим контрактникам обещают полный комплект специального обмундирования. Для того чтобы пройти необходимые анализы, горожанам предлагают приехать в столицу. В листовке приводится ссылка на сайт правительства Москвы и телефон горячей линии, по которому могут обращаться добровольцы. Кроме этого, на листовке приводится высказывание разведчика Дениса Петранина, который пришел в военкомат по повестке и отправился защищать Россию. «Патриот — это тот, кто доказывает свои идеи не словом, а делом», — приводятся слова Петранина. URA.RU направило запрос специалистам по взаимодействию со СМИ правительства Москвы, на сайт которого ведет ссылка из листовки. Ответ на момент публикации не поступил. В Екатеринбурге также работает пункт обора на военную службу по контракту на улице Бакинских Комиссаров, 173. У приходящих требуют паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельства о браке и рождении детей и документ из налоговой.
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