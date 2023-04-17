В Пермском крае умер ветеран Великой Отечественной войны

18 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Прощание с ветераном пройдет 19 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Большая Соснова (Пермский край) умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Звездин. Об этом сообщает администрация Большесосновского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «17 апреля 2023 г., на 97-м году жизни, скончался Ветеран Великой Отечественной войны Звездин Александр Иванович», — сообщает администрация. Прощание с ветераном пройдет 19 апреля. Александр Звездин попал в Ирбитское артиллерийское училище в 1943 году. Воевал на первом Украинском и втором Белорусском фронтах. За службу отмечен различными наградами: Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».

В селе Большая Соснова (Пермский край) умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Звездин. Об этом сообщает администрация Большесосновского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «17 апреля 2023 г., на 97-м году жизни, скончался Ветеран Великой Отечественной войны Звездин Александр Иванович», — сообщает администрация. Прощание с ветераном пройдет 19 апреля. Александр Звездин попал в Ирбитское артиллерийское училище в 1943 году. Воевал на первом Украинском и втором Белорусском фронтах. За службу отмечен различными наградами: Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».