Свердловского силовика наградили медалью за спасение трехлетнего ребенка. Фото

18 апреля 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Росгвардеец спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым Фото: Илья Московец © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым. Силовика наградили медалью «За спасение», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудник закутал его в свою куртку, поднялся домой, вызвал полицейских и скорую помощь. Как потом сообщили прибывшие медики, счет шел уже на минуты. Если бы ребенка вовремя не забрали с улицы, спасти его было бы уже невозможно», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом родители заметили пропажу ребенка только спустя полтора часа, вернувшись домой и заметив автомобили экстренных служб. Инцидент произошел 3 декабря 2022 года, однако медалью силовика наградили только сейчас. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Силовик, возвращаясь домой с работы, увидел горящий дом и пожилого мужчину, который просил о помощи. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Асбесте (Свердловская область) сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым. Силовика наградили медалью «За спасение», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудник закутал его в свою куртку, поднялся домой, вызвал полицейских и скорую помощь. Как потом сообщили прибывшие медики, счет шел уже на минуты. Если бы ребенка вовремя не забрали с улицы, спасти его было бы уже невозможно», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом родители заметили пропажу ребенка только спустя полтора часа, вернувшись домой и заметив автомобили экстренных служб. Инцидент произошел 3 декабря 2022 года, однако медалью силовика наградили только сейчас. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Силовик, возвращаясь домой с работы, увидел горящий дом и пожилого мужчину, который просил о помощи.