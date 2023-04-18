Свердловского силовика наградили медалью за спасение трехлетнего ребенка. Фото

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Росгвардеец спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым
Росгвардеец спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым Фото:

В Асбесте (Свердловская область) сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым. Силовика наградили медалью «За спасение», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

«Сотрудник закутал его в свою куртку, поднялся домой, вызвал полицейских и скорую помощь. Как потом сообщили прибывшие медики, счет шел уже на минуты. Если бы ребенка вовремя не забрали с улицы, спасти его было бы уже невозможно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом родители заметили пропажу ребенка только спустя полтора часа, вернувшись домой и заметив автомобили экстренных служб. Инцидент произошел 3 декабря 2022 года, однако медалью силовика наградили только сейчас.

Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Силовик, возвращаясь домой с работы, увидел горящий дом и пожилого мужчину, который просил о помощи.

Фото:

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В Асбесте (Свердловская область) сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев спас замерзающего трехлетнего ребенка, находившегося на улице раздетым. Силовика наградили медалью «За спасение», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудник закутал его в свою куртку, поднялся домой, вызвал полицейских и скорую помощь. Как потом сообщили прибывшие медики, счет шел уже на минуты. Если бы ребенка вовремя не забрали с улицы, спасти его было бы уже невозможно», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом родители заметили пропажу ребенка только спустя полтора часа, вернувшись домой и заметив автомобили экстренных служб. Инцидент произошел 3 декабря 2022 года, однако медалью силовика наградили только сейчас. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Силовик, возвращаясь домой с работы, увидел горящий дом и пожилого мужчину, который просил о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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