Свердловский полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Фото

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Сотрудник ДПС не стал проходить мимо горящего дома и спас пенсионера
Сотрудник ДПС не стал проходить мимо горящего дома и спас пенсионера Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) инспектор ДПС Дмитрий Кузиванов помог 92-летнему пенсионеру, который оказался в плену огня в своем доме. О героическом поступке мужчины сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Возвращаясь домой после службы, он (Кузиванов — прим URA.RU) заметил огненное зарево и отправился на поиски хозяина дома. Также на помощь поспешил сосед. Оба мужчины забрали пожилого дедушку из горящего дома», — рассказали силовики.

Затем мужчины вызвали пожарных. До их прибытия сотрудник ДПС эвакуировал жителей соседних домов, потому что огонь быстро распространялся. Спасшийся пенсионер поблагодарил своих спасателей и отметил их быструю реакцию.

Свердловские инспекторы ДПС дважды помогли местным жителям во время пожаров. Первый раз полицейские пришли на помощь многодетной семье в городе Лесной, а затем спасли одинокую пожилую женщину из поселка Арти.

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В Алапаевске (Свердловская область) инспектор ДПС Дмитрий Кузиванов помог 92-летнему пенсионеру, который оказался в плену огня в своем доме. О героическом поступке мужчины сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Возвращаясь домой после службы, он (Кузиванов — прим URA.RU) заметил огненное зарево и отправился на поиски хозяина дома. Также на помощь поспешил сосед. Оба мужчины забрали пожилого дедушку из горящего дома», — рассказали силовики. Затем мужчины вызвали пожарных. До их прибытия сотрудник ДПС эвакуировал жителей соседних домов, потому что огонь быстро распространялся. Спасшийся пенсионер поблагодарил своих спасателей и отметил их быструю реакцию. Свердловские инспекторы ДПС дважды помогли местным жителям во время пожаров. Первый раз полицейские пришли на помощь многодетной семье в городе Лесной, а затем спасли одинокую пожилую женщину из поселка Арти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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