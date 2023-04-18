Свердловский полицейский спас пенсионера, чуть не сгоревшего заживо. Фото

18 апреля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Сотрудник ДПС не стал проходить мимо горящего дома и спас пенсионера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) инспектор ДПС Дмитрий Кузиванов помог 92-летнему пенсионеру, который оказался в плену огня в своем доме. О героическом поступке мужчины сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Возвращаясь домой после службы, он (Кузиванов — прим URA.RU) заметил огненное зарево и отправился на поиски хозяина дома. Также на помощь поспешил сосед. Оба мужчины забрали пожилого дедушку из горящего дома», — рассказали силовики. Затем мужчины вызвали пожарных. До их прибытия сотрудник ДПС эвакуировал жителей соседних домов, потому что огонь быстро распространялся. Спасшийся пенсионер поблагодарил своих спасателей и отметил их быструю реакцию. Свердловские инспекторы ДПС дважды помогли местным жителям во время пожаров. Первый раз полицейские пришли на помощь многодетной семье в городе Лесной, а затем спасли одинокую пожилую женщину из поселка Арти. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Алапаевске (Свердловская область) инспектор ДПС Дмитрий Кузиванов помог 92-летнему пенсионеру, который оказался в плену огня в своем доме. О героическом поступке мужчины сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Возвращаясь домой после службы, он (Кузиванов — прим URA.RU) заметил огненное зарево и отправился на поиски хозяина дома. Также на помощь поспешил сосед. Оба мужчины забрали пожилого дедушку из горящего дома», — рассказали силовики. Затем мужчины вызвали пожарных. До их прибытия сотрудник ДПС эвакуировал жителей соседних домов, потому что огонь быстро распространялся. Спасшийся пенсионер поблагодарил своих спасателей и отметил их быструю реакцию. Свердловские инспекторы ДПС дважды помогли местным жителям во время пожаров. Первый раз полицейские пришли на помощь многодетной семье в городе Лесной, а затем спасли одинокую пожилую женщину из поселка Арти.