Снегоход наехал на свердловчанина и раздавил ему ноги

В Верхней Пышме (Свердловская область) начался суд над местным жителем, который, как считает следствие, управлял снегоходом и специально наехал на пешехода. В итоге тот лишился ног, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
«41-летний житель Верхней Пышмы обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В результате его действий потерпевший лишился ног», — рассказали в прокуратуре.
По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый катался на снегоходе и выполнял разные трюки в месте, не предназначенном для этого. Затем он увидел впереди мужчину, который выгуливал собаку, и решил «демонстрируя собственное превосходство, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений, без какого-либо повода» сбить его.
В итоге пешеход получил серьезные травмы, и по итогу ему пришлось ампутировать обе ноги. Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
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