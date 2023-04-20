Снегоход наехал на свердловчанина и раздавил ему ноги 21 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 + Жителя Верхней Пышмы обвиняют в том, что он умышленно решил задавить пешехода Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) начался суд над местным жителем, который, как считает следствие, управлял снегоходом и специально наехал на пешехода. В итоге тот лишился ног, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «41-летний житель Верхней Пышмы обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В результате его действий потерпевший лишился ног», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый катался на снегоходе и выполнял разные трюки в месте, не предназначенном для этого. Затем он увидел впереди мужчину, который выгуливал собаку, и решил «демонстрируя собственное превосходство, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений, без какого-либо повода» сбить его. В итоге пешеход получил серьезные травмы, и по итогу ему пришлось ампутировать обе ноги. Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу. В Верхней Пышме (Свердловская область) начался суд над местным жителем, который, как считает следствие, управлял снегоходом и специально наехал на пешехода. В итоге тот лишился ног, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «41-летний житель Верхней Пышмы обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В результате его действий потерпевший лишился ног», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый катался на снегоходе и выполнял разные трюки в месте, не предназначенном для этого. Затем он увидел впереди мужчину, который выгуливал собаку, и решил «демонстрируя собственное превосходство, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений, без какого-либо повода» сбить его. В итоге пешеход получил серьезные травмы, и по итогу ему пришлось ампутировать обе ноги. Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям