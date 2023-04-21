21 апреля 2023

Псковский завод судится с попавшим под санкции производителем электроники из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Спор между двумя компаниями решается в суде Фото:

Завод из Пскова подал в суд на пермскую компанию «Морион». Сумма исковых требований превысила 447 тысяч рублей, указано на сайте Арбитражного суда Псковской области. В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского производителя электроники.

«В Арбитражный суд <…> обратилось АО „Псковский завод автоматических телефонных станций-Т“ с исковым заявлением к ПАО „Морион“. Компания требует взыскать задолженность 447054 рубля 83 копейки по договору поставки в сентябре 2020 года», — написано в документах.

Суд после ознакомления с делом установил, что исковое заявление подано с нарушениями. Все недочеты представители псковского завода должны устранить до 15 мая.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод из Пскова подал в суд на пермскую компанию «Морион». Сумма исковых требований превысила 447 тысяч рублей, указано на сайте Арбитражного суда Псковской области. В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского производителя электроники. «В Арбитражный суд <…> обратилось АО „Псковский завод автоматических телефонных станций-Т“ с исковым заявлением к ПАО „Морион“. Компания требует взыскать задолженность 447054 рубля 83 копейки по договору поставки в сентябре 2020 года», — написано в документах. Суд после ознакомления с делом установил, что исковое заявление подано с нарушениями. Все недочеты представители псковского завода должны устранить до 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...