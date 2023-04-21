Псковский завод судится с попавшим под санкции производителем электроники из Перми

22 апреля 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Спор между двумя компаниями решается в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод из Пскова подал в суд на пермскую компанию «Морион». Сумма исковых требований превысила 447 тысяч рублей, указано на сайте Арбитражного суда Псковской области. В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского производителя электроники. «В Арбитражный суд <…> обратилось АО „Псковский завод автоматических телефонных станций-Т“ с исковым заявлением к ПАО „Морион“. Компания требует взыскать задолженность 447054 рубля 83 копейки по договору поставки в сентябре 2020 года», — написано в документах. Суд после ознакомления с делом установил, что исковое заявление подано с нарушениями. Все недочеты представители псковского завода должны устранить до 15 мая.

Завод из Пскова подал в суд на пермскую компанию «Морион». Сумма исковых требований превысила 447 тысяч рублей, указано на сайте Арбитражного суда Псковской области. В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского производителя электроники. «В Арбитражный суд <…> обратилось АО „Псковский завод автоматических телефонных станций-Т“ с исковым заявлением к ПАО „Морион“. Компания требует взыскать задолженность 447054 рубля 83 копейки по договору поставки в сентябре 2020 года», — написано в документах. Суд после ознакомления с делом установил, что исковое заявление подано с нарушениями. Все недочеты представители псковского завода должны устранить до 15 мая.