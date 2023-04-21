21 апреля 2023

Два микрорайона в Челябинске остались без воды из-за аварии

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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Когда вода вернется в дома, в управляющей компании не знают Фото:

В Челябинске микрорайон Чурилово и Тракторозаводский район частично остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом жильцам сообщили в управляющей компании «Альтернатива».

«В связи с аварийной ситуацией, повреждением на водоводе Д-1000 мм, будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайонах Чурилово и ЧТЗ. Отключение продлится до устранения аварии», — уточнили в управляющей компании.

Жители Чурилово в соцсетях сообщают, что в некоторых домах вода есть, но напор слабый. У некоторых из крана течет коричневая вода.

В начале апреля несколько микрорайонов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Под отключение попали поселки «Западный» и «Вишневая горка».

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В Челябинске микрорайон Чурилово и Тракторозаводский район частично остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом жильцам сообщили в управляющей компании «Альтернатива». «В связи с аварийной ситуацией, повреждением на водоводе Д-1000 мм, будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайонах Чурилово и ЧТЗ. Отключение продлится до устранения аварии», — уточнили в управляющей компании. Жители Чурилово в соцсетях сообщают, что в некоторых домах вода есть, но напор слабый. У некоторых из крана течет коричневая вода. В начале апреля несколько микрорайонов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Под отключение попали поселки «Западный» и «Вишневая горка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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