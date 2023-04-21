Два микрорайона в Челябинске остались без воды из-за аварии

В Челябинске микрорайон Чурилово и Тракторозаводский район частично остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом жильцам сообщили в управляющей компании «Альтернатива».
«В связи с аварийной ситуацией, повреждением на водоводе Д-1000 мм, будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайонах Чурилово и ЧТЗ. Отключение продлится до устранения аварии», — уточнили в управляющей компании.
Жители Чурилово в соцсетях сообщают, что в некоторых домах вода есть, но напор слабый. У некоторых из крана течет коричневая вода.
В начале апреля несколько микрорайонов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Под отключение попали поселки «Западный» и «Вишневая горка».
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