Два микрорайона в Челябинске остались без воды из-за аварии

22 апреля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Когда вода вернется в дома, в управляющей компании не знают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске микрорайон Чурилово и Тракторозаводский район частично остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом жильцам сообщили в управляющей компании «Альтернатива». «В связи с аварийной ситуацией, повреждением на водоводе Д-1000 мм, будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайонах Чурилово и ЧТЗ. Отключение продлится до устранения аварии», — уточнили в управляющей компании. Жители Чурилово в соцсетях сообщают, что в некоторых домах вода есть, но напор слабый. У некоторых из крана течет коричневая вода. В начале апреля несколько микрорайонов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Под отключение попали поселки «Западный» и «Вишневая горка».

В Челябинске микрорайон Чурилово и Тракторозаводский район частично остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом жильцам сообщили в управляющей компании «Альтернатива». «В связи с аварийной ситуацией, повреждением на водоводе Д-1000 мм, будет отключено холодное и горячее водоснабжение в микрорайонах Чурилово и ЧТЗ. Отключение продлится до устранения аварии», — уточнили в управляющей компании. Жители Чурилово в соцсетях сообщают, что в некоторых домах вода есть, но напор слабый. У некоторых из крана течет коричневая вода. В начале апреля несколько микрорайонов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Под отключение попали поселки «Западный» и «Вишневая горка».