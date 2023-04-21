21 апреля 2023

Бастрыкин заинтересовался делом о вырубке леса в Нижнем Тагиле

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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
Вырубить лес планировали под строительство щебеночного карьера Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за вырубки леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по проблеме», — сообщили в пресс-службе СКР. Также Набдитову поручили представить доклад об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о принятом решении.

Ранее свердловчане в соцсетях обратились с проблемой о вырубке леса в Следственный комитет России. По словам жителей Нижнего Тагила, это приведет к ухудшению экологической обстановке и потерям для фауны. Теперь ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за вырубки леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по проблеме», — сообщили в пресс-службе СКР. Также Набдитову поручили представить доклад об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о принятом решении. Ранее свердловчане в соцсетях обратились с проблемой о вырубке леса в Следственный комитет России. По словам жителей Нижнего Тагила, это приведет к ухудшению экологической обстановке и потерям для фауны. Теперь ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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