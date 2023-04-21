Бастрыкин заинтересовался делом о вырубке леса в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за вырубки леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по проблеме», — сообщили в пресс-службе СКР. Также Набдитову поручили представить доклад об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о принятом решении.
Ранее свердловчане в соцсетях обратились с проблемой о вырубке леса в Следственный комитет России. По словам жителей Нижнего Тагила, это приведет к ухудшению экологической обстановке и потерям для фауны. Теперь ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.