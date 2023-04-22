Baza: свердловскую школьницу подозревают в краже 3 млн у военного

23 апреля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Солдат общался со школьницей в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьницу из Свердловской области подозревают в хищении трех миллионов рублей у пулеметчика Военно-морского флота (ВМФ). Мужчина сам дал девочке доступ к своему онлайн-банку, отметили в соцсетях. «Доверчивый военный познакомился с 14-летней девушкой и потерял три млн рублей. Он зачем-то скинул ей свой логин и пароль от банка», — пишет telegram-канал Baza. По версии telegram-канала, около года назад военный познакомился в интернете со школьницей. Возраст его не смутил. Они стали активно переписываться, так, что между ними завязались доверительные отношения. После этого пулеметчик дал девочке свои данные от онлайн-банка. Затем солдат обнаружил, что с его счета кто-то вывел денежные накопления. Он заподозрил в этом свою собеседницу. В переписке школьница рассказывала, будто бы живет в Пермском крае, но позднее выяснилось, что она из Свердловской области. Сейчас ее подозревают по статье о краже в особо крупном размере. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пожилой мужчина отдал лжесиловикам один миллион 126 тысяч рублей. Аферисты убедили потерпевшего, что на его имя кто-то пытается оформить кредит.

Школьницу из Свердловской области подозревают в хищении трех миллионов рублей у пулеметчика Военно-морского флота (ВМФ). Мужчина сам дал девочке доступ к своему онлайн-банку, отметили в соцсетях. «Доверчивый военный познакомился с 14-летней девушкой и потерял три млн рублей. Он зачем-то скинул ей свой логин и пароль от банка», — пишет telegram-канал Baza. По версии telegram-канала, около года назад военный познакомился в интернете со школьницей. Возраст его не смутил. Они стали активно переписываться, так, что между ними завязались доверительные отношения. После этого пулеметчик дал девочке свои данные от онлайн-банка. Затем солдат обнаружил, что с его счета кто-то вывел денежные накопления. Он заподозрил в этом свою собеседницу. В переписке школьница рассказывала, будто бы живет в Пермском крае, но позднее выяснилось, что она из Свердловской области. Сейчас ее подозревают по статье о краже в особо крупном размере. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пожилой мужчина отдал лжесиловикам один миллион 126 тысяч рублей. Аферисты убедили потерпевшего, что на его имя кто-то пытается оформить кредит.