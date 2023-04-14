Пожилой екатеринбуржец отдал миллион рублей лжесиловикам

В Екатеринбурге 60-летний мужчина отдал мошенникам, которые представились сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка РФ, один миллион 126 тысяч рублей. Аферисты убедили потерпевшего, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
«Доверчивый пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам. Мужчину убедили, что неизвестные лица пытаются оформить на него кредит», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал сам мужчина, сначала ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником МВД. Лжесиловик убедил пожилого человека связаться с якобы сотрудником банка, чтобы остановить противоправные действия. Затем к делу подключился третий незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ, он окончательно убедил пенсионера выполнять все указанные действия. В итоге мужчина снял все деньги со счетов и отдал их преступникам.
«В настоящее время по данному инциденту следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело», — резюмировали в ведомстве. В полиции напомнили, что сотрудники силовых структур никогда не обзванивают граждан и не предлагают им никаких финансовых операций.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у замдекана УрФУ 8 миллионов рублей. Аферисты представлялись женщине сотрудниками «Госуслуг», Центробанка России и МВД.
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