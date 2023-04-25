Медведев рассказал, как США сделали Европу управляемой

Все главы европейских стран зависят от США, потому что такая система взаимоотношений строилась десятилетиями. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что из-за своего унизительного положения они сами отказались от своего суверенитета.
«Все политики до единого в европе зависят от США. Нет ни одного политика, который бы не зависел. Даже самые лояльные, спокойные, с которыми у нас существуют нормальные отношения — все зависимые. Потому что Америка на протяжении десятилетий проводила с ними такие тренинги, создала такую систему взаимоотношений со странам ЕС, поставила их в столь унизительное положение, что они даже не могут себе представить возможность выпадения из их системы координат», — считает Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». трансляция велась на официальном сайте марафона.
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