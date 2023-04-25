Свердловский город обогнал Москву и Санкт-Петербург по использованию безнала

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, платежный терминал, покупатель, продуктовый магазин, касса, безналичный расчет, покупки, кошелек, оплата, корзина с продуктами, супермаркет, безнал
Все больше свердловчан пользуются безналичным способом оплаты Фото:

Верхняя Пышма (Свердловская область) заняла девятое место в рейтинге российских городов по доле безналичного торгового оборота. Город обошел Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные города, следует из исследования лаборатории «СберИндекс» совместно с «ЧекИндексом».

Всего в рейтинге «безналичных» регионов представлено 100 городов. На первом месте Якутск — доля безналичного торгового оборота за первое полугодие 2023 года составила 74,4%, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на3,86%. На втором Ханты-Мансийск (73,1%), на третьем Сыктывкар (72,8%). Далее идут Петрозаводск, Тобольск, Тюмень, Магадан, Северодвинск.

На девятом месте Верхняя Пышма с долей оборота 71,2% (рост на 3,41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Санкт-Петербург занял лишь 27-е место, Екатеринбург — на 34-м, Москва — на 81-м. Всего в рейтинг попали девять городов из Свердловской области.

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Верхняя Пышма (Свердловская область) заняла девятое место в рейтинге российских городов по доле безналичного торгового оборота. Город обошел Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные города, следует из исследования лаборатории «СберИндекс» совместно с «ЧекИндексом». Всего в рейтинге «безналичных» регионов представлено 100 городов. На первом месте Якутск — доля безналичного торгового оборота за первое полугодие 2023 года составила 74,4%, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на3,86%. На втором Ханты-Мансийск (73,1%), на третьем Сыктывкар (72,8%). Далее идут Петрозаводск, Тобольск, Тюмень, Магадан, Северодвинск. На девятом месте Верхняя Пышма с долей оборота 71,2% (рост на 3,41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Санкт-Петербург занял лишь 27-е место, Екатеринбург — на 34-м, Москва — на 81-м. Всего в рейтинг попали девять городов из Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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